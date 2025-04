Sono Antonio Roma e Massimo Roma, padre e figlio, rispettivamente titolari delle aziende Costruzioni Roma A. Srl e Fratelli Roma Srl, ad aver ottenuto nei mesi scorsi il prestigioso riconoscimento dalla CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili e dal FORMEDIL Ente Unico Formazione e Sicurezza.

I due riconoscimenti sono stati rilasciati dalla Cassa Edile di Brindisi.

Il Mastro Formatore Artigiano è una nuova figura introdotta nel rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato nel maggio 2022, esattamente con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’imprenditore edile nella formazione professionalizzante e obbligatoria dei lavoratori, oltre che nella trasmissione di competenze.

Con la figura del Mastro Formatore Artigiano vengono valorizzate la competenza e la professionalità acquisite in cantiere negli anni, assieme a un sistema premiale per le imprese virtuose.

Si tratta di un riconoscimento importante perché “certifica” quanto avviene da sempre nelle piccole imprese, e dimostra che non conta la dimensione della ditta ma la sua qualificazione, la sua capacità formativa.

Non solo, le imprese in cui opera il Mastro Formatore Artigiano aumentano il loro valore sul mercato nei confronti dei committenti pubblici e privati.

Il riconoscimento di MFA porta a dei benefici notevoli per l’impresa, dà diritto all’assegnazione di crediti aggiuntivi sulla patente a crediti, il MFA può svolgere direttamente la Formazione pratica e specifica nel cantiere in un contesto lavorativo “familiare” con le proprie attrezzature e i propri macchinari, durante l’orario di lavoro.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente raggiungere la qualifica di MFA se in possesso di specifici requisiti.

Per diventare Mastro Formatore Artigiano ci si può rivolgere al segretario territoriale di Confartigianato Brindisi Teodoro Piscopiello contattandolo al 328.8519445.

Teodoro Piscopiello

segretario territoriale Confartigianato Brindisi