La città di Barletta ha vissuto una significativa giornata di solidarietà grazie a un’iniziativa congiunta promossa dall’associazione Sinergitaly, da APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, da ASTIFOSIROMA – Associazione di solidarietà sociale per inclusione, contrasto alla violenza di genere, al bullismo e a sostegno della disabilità, e dalla Caritas Diocesana di Barletta.

L’iniziativa, svoltasi presso la sede della Caritas Diocesana di Barletta, ha consentito di offrire un sostegno concreto a numerose famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di generi alimentari. A testimoniare l’impegno delle associazioni coinvolte è stata la presenza del Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo, Presidente Nazionale di APAMRI, che ha portato i saluti del Commendatore dott. Michele Grillo, Segretario Generale di APAMRI, Presidente di ASTIFOSIROMA e rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli del Delegato regionale di APAMRI, Cav. Antonio Giaimis.

La partecipazione di numerosi volontari e rappresentanti istituzionali ha contribuito in maniera determinante al successo dell’iniziativa, nata con l’obiettivo di sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

«È stata una bellissima giornata di condivisione e solidarietà – ha dichiarato il Presidente Riccardo Di Matteo -. Grazie all’impegno congiunto dei volontari, siamo riusciti a offrire un aiuto concreto a chi vive una condizione di difficoltà. La solidarietà rappresenta un pilastro fondamentale nel rafforzare il legame tra comunità e istituzioni».

Un messaggio condiviso anche dal Segretario Generale Michele Grillo, che ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo per promuovere percorsi socio-educativi e culturali rivolti alle persone che vivono situazioni di disagio sociale.

All’iniziativa hanno preso parte anche il Delegato della BAT Cav. Fabio Filosa, il Delegato della città di Andria Commendatore Luca Sanguedolce, il Cav. Cataldo Calà, il Cav. Francesco Achille Bruno e Luisa Vernice, che hanno consegnato una colletta alimentare ai volontari, esprimendo apprezzamento per l’impegno quotidiano e per la preziosa opera di servizio svolta a favore delle persone più fragili e dei senza dimora del territorio.

Particolarmente sentita la relazione sulle attività svolte dalla Caritas Diocesana, illustrata dal Direttore dott. Lorenzo Chieppa, che ha espresso gratitudine e soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa, sottolineando come la collaborazione con APAMRI e le altre associazioni coinvolte sia stata determinante per l’efficacia della giornata.

L’evento rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra associazioni, istituzioni e volontari possa incidere positivamente nella vita di chi si trova in difficoltà, offrendo non solo un aiuto materiale ma anche un messaggio di speranza, vicinanza e unità.

Nel corso della giornata sono state consegnate targhe di gratitudine al Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo, al Cav. Fabio Filosa, al Commendatore Luca Sanguedolce e al Commendatore Michele Grillo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle aziende Saporosa di Puglia e Sinisi Conserve Srl di Michele Sinisi per il sostegno offerto.