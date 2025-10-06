Aperte le iscrizioni al corso IFTS “DIGITAL TOURING – Tourism Digital Marketing Expert”
Sono aperte le iscrizioni al corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Superiore) “Digital Touring – Tourism Digital Marketing Expert”, organizzato da ITET “Pantanelli-Monnet” in collaborazione con UniSalento.
Il percorso, della durata complessiva di 800 ore, unisce formazione teorica e pratica aziendale per formare esperti nel marketing digitale applicato al turismo, una delle professioni più richieste dal mercato.
Opportunità e vantaggi
Corso completamente gratuito
Percorso abilitante per una figura professionale riconosciuta
Crediti formativi validi per l’accesso a futuri percorsi universitari
Borsa di studio di 1.000 euro per chi conclude il corso e supera l’esame finale
Il corso è rivolto a diplomati, sia inoccupati/disoccupati che occupati con orari flessibili, desiderosi di investire nel proprio futuro professionale in un settore in continua evoluzione.
⏰ Scadenze importanti
Iscrizioni entro martedì 14 ottobre 2025
Per completare la procedura è necessario recarsi al Centro per l’Impiego del proprio comune di residenza e richiedere l’iscrizione al programma GOL IFTS entro venerdì 10 ottobre.
L’avvio delle attività è previsto entro il 20 ottobre 2025.
Struttura del corso
Il programma prevede:
✅ Formazione tecnica altamente specializzata in collaborazione con aziende, scuole e università
✅ Stage aziendale di 400 ore
✅ Possibilità di attivare un contratto di apprendistato di 1° livello (Sistema Duale)
✅ Competenze operative per un rapido inserimento nel mondo del lavoro
Le lezioni si terranno presso la sede ECIPA in Via Bruce Sabin n. 2 (Zona Industriale, Centro Gestionale ASI – 3° piano, c/o Punto Ristoro BREAK24).
Durante il primo mese, le lezioni si svolgeranno tre giorni a settimana (due mattine e un pomeriggio); dal secondo mese, la frequenza sarà giornaliera dal lunedì al venerdì, preferibilmente in orario mattutino.
Contatti utili
Per informazioni e assistenza:
WhatsApp: 392 9247092
Email: ecipa@cnabrindisi.com
Un’occasione concreta per formarsi come professionista del turismo digitale e costruire nuove opportunità di carriera.
