L’Assessora alle Attività Produttive e alla Viabilità, Laura Greco, e l’Assessore al Turismo e alla Polizia Municipale, Niki Maffei, respingono con fermezza le accuse di “assenza di dialogo, preavviso e programmazione condivisa” tra l’Amministrazione Comunale e i titolari di Api-calessino adibiti a noleggio con conducente. Tali affermazioni, diffuse nei giorni scorsi dal coordinatore regionale di Federnoleggio nonché operatore di una delle aziende coinvolte, appaiono come una reazione alla legittima attività di controllo condotta dalla Polizia Municipale, finalizzata a garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del settore, delle norme di legge vigenti.

Dopo diversi incontri tenutisi nel corso degli ultimi due anni e molteplici inviti rivolti ai detti operatori alla osservanza di regole e condotte capaci di contemperare l’ordine e la sicurezza pubblica con la loro attività di impresa, non è stata posta in essere alcuna “azione repressiva” di dette attività – come dichiarato dal loro rappresentante legale, avvocato Giuseppe Tanzarella – ma solo una ordinaria attività di verifica della regolarità di esercizio delle stesse, le cui ipotetiche censure di merito, se fondate, meglio sarebbe se poste dinanzi alle debite autorità.

Il mutamento di ruolo, da amministratore pubblico ad avvocato difensore di parte, non può consentire a distanza di pochi giorni, di liberarsi delle responsabilità soggettive maturate nel corso dell’azione di governo, quale quella della mancata adozione del regolamento Taxi ed NCC, pronto da mesi per essere approvato dal Consiglio Comunale, che avrebbe permesso, qualora fosse stato adottato, di regolamentare in modo efficace anche l’attività dei veicoli Api calessino.

Occorre dire che da parte di alcuni operatori vi sono state ripetute e numerose violazioni delle norme e dei regolamenti per l’esercizio dell’attività e per l’accesso alle zone a traffico limitato spesso con l’utilizzo di mezzi a motore, che si sono dimostrati irrispettosi dell’approccio collaborativo avuto dall’Amministrazione, posto in essere con vari incontri avuti nel periodo 2023-2025 e aventi appunto lo scopo di stabilire insieme, in attesa di approvare il nuovo regolamento, le modalità di esercizio che potessero garantire il rispetto delle esigenze ambientali, di sicurezza e di tranquillità di turisti, residenti e commercianti del Centro Storico.

Il nostro centro storico merita comunque di essere tutelato anche giungendo a contingentare o limitare il traffico nelle Z.T.L. anche per i veicoli elettrici, normalmente esclusi da questo tipo di limitazioni, soluzione al vaglio della nostra amministrazione.

L’Amministrazione Comunale di Ostuni desidera ribadire il proprio impegno costante nella tutela e valorizzazione del Centro Storico, autentico patrimonio della nostra comunità, in quanto parte integrante della storia, della cultura e dell’identità cittadina, nonché principale attrattore turistico e culturale del territorio.

A tal fine, non mancheremo di garantire tutti i necessari controlli sul territorio affinché il decoro, la sicurezza e la corretta fruizione del Centro Storico siano assicurati in modo adeguato, nel rispetto delle normative vigenti e nell’interesse dell’intera collettività.