È stato il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi a ospitare la presentazione della Guida di Repubblica “Appia Antica, Regina Viarum: Patrimonio Mondiale dell’Unesco”, un grande viaggio da Roma a Brindisi passando per i Castelli Romani e la pianura Pontina, il casertano e il Sannio, l’Irpinia e la Basilicata, prima di approdare in Puglia con i due rami dell’Appia Claudia e dell’Appia Traiana, per tuffarsi nell’Adriatico che guarda a Oriente.

Il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Puglia sono le 4 regioni attraversate, in un percorso che vede coinvolte decine di Comuni e Città Metropolitane e 14 enti Parco. Per ogni area sono raccontate le destinazioni da non perdere, le aree archeologiche, le possibilità per praticare sport, prima di consigli sulle tavole imperdibili, sugli indirizzi dove prolungare la sosta e su quelli dove trovare golosi souvenir; in Guida sono così consigliati 321 ristoranti, 99 dimore e 114 luoghi del gusto.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, sono intervenuti il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, il Direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, il Responsabile tecnico-scientifico della candidatura Unesco Angela Maria Ferroni e il Prof. Gert Jan Burgers, Archeologo dell’Università di Amsterdam.

“La Via Appia – ha affermato il Presidente della Provincia Toni Matarrelli – è la prima autostrada realizzata dall’umanità e ha svolto una funzione strategica importante dal punto di vista dei trasporti e del commercio: era Roma che si lanciava verso Oriente. Ora rimane una funzione strategica di altra natura: la promozione della storia di questa terra. La nostra Provincia è pienamente coinvolta in questo percorso. Il sito Unesco ci permette di pensare a una valorizzazione futura, a far conoscere la bellezza e la cultura del nostro territorio, fino all’enogastronomia. Una grande opportunità e oggi ringraziamo Repubblica e il direttore Cerasa che ha voluto investire in questa Guida diffusa in tutto il territorio nazionale e sta avendo un grande riscontro”.

Per il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa “L’Appia Antica è parte di una storia d’Italia che inizia da Roma e che giunge a Brindisi, ma poi va oltre puntando all’Oriente. È un pezzo di storia d’Italia che va riscoperto e valorizzato, per far diventare questo tracciato un momento turistico di valorizzazione del territorio. Tutti sanno nel mondo cos’è la Via Francigena, pochi sanno cos’è la Via Appia, con le sue due diramazioni Claudia e Traiana: oggi diciamo al mondo di accorgersi della grande storia che passa da questo antico tracciato e che ha Brindisi come caposaldo irrinunciabile”.

La Guida di Repubblica “Appia Antica, Regina Viarum: Patrimonio Mondiale dell’Unesco” è disponibile in edicola e online su https://repubblicabookshop.it