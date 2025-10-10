Verrà anticipato a sabato 11 ottobre il programma promosso dall’Amministrazione comunale di Mesagne per continuare le celebrazioni dell’Appia Day. Per l’occasione, il centro storico di Mesagne e i resti delle Terme Romane di Malvindi offriranno a cittadini e visitatori l’opportunità di un’interessante immersione nel patrimonio storico-archeologico-culturale del territorio con una ciclopasseggiata.

Il raduno è fissato per le ore 08:30 in Piazza Commestibili presso “La Casa dell’Appia”, dove i partecipanti potranno effettuare la registrazione e il ritiro dei gadget. Seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi sul tema “La Via Appia e la viabilità romana di collegamento dei siti archeologici – Terme romane di Malvindi”.

Dalle ore 9:30, è previsto l’avvio del percorso ciclistico e l’arrivo alle 10:30 presso i resti delle Terme di Malvindi con visita guidata e approfondimento storico-archeologico. A partire dalle ore 12:00, chi vorrà proseguire potrà farlo procedendo verso il Parco Archeologico di Muro Tenente lungo il seguente percorso: Crepacore, Limitone dei Greci e infine Muro Tenente. Una giornata che si preannuncia ricca di storia e di approfondimenti da vivere all’aria aperta.