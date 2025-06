Tenute Lu Spada si appresta, come ogni anno, a organizzare tra le sue vigne e gli spazi verdi una serie di incontri in cui i suoi vini dialogano con attività culturali, ricreative, musicali ed enogastronomiche.

Un programma ricco di iniziative ed esperienze pensato per rafforzare il legame tra la città e la sua campagna, i paesaggi rurali, le produzioni agricole e, soprattutto, i vini del territorio.

Quest’anno, il programma intende anche offrire un contributo alla valorizzazione del tratto terminale dell’Appia Antica, recentemente riconosciuto come patrimonio UNESCO.

Far conoscere e apprezzare le caratteristiche, il gusto, gli aromi del vino di Brindisi con l’obiettivo di riproporre, in maniera innovativa, il piacere della scoperta enogastronomica nel e del territorio e della sua storia.

I vigneti, la cantina, dall’essere semplici luoghi produttivi, diventano così un cuore pulsante di un’esperienza.

Il programma degli eventi e delle attività che quest’anno sarà arricchito dalla realizzazione del

Wine Club Tenute Lu spada “Appia Antica”. A partire dal 16 giugno (dal lunedì al giovedì) prenderà vita un’esperienza speciale: il Wine Club dell’Appia, l’aperitivo al tramonto tra le vigne di Tenute Lu Spada.

Un’occasione per stare assieme, per godere della vista del sole che cala sulle vigne che si trovano a ridosso della città sul tracciato terminale dell’Appia antica (Leggere l’allegato).

EVENTI GIÀ PROGRAMMATI:

21 GIUGNO ORE 20

CENA E PIZZICA

I 40 ANNI DI SOROPTIMIST A TENUTE LU SPADA

A) LIBRI IN VIGNA

28 giugno ore 19

Presentazione del libro

LA CITTÀ DI FERRO E FUOCO

Intervento straordinario, lavoro e ambiente al petrolchimico di Brindisi (1959-1985)

di Andrea Ostuni, giovane ricercatore e scrittore di origini brindisine

Con l’autore si confronteranno

Carmine Dipietrangelo già dirigente sindacale in quegli anni e amministratore di Tenute lu spada

Pino Marchionna sindaco di Brindisi e autore di “I figli della Montecatini”

Carlo Annese giornalista e podcaster

Coordina Lucia Portolano, giornalista

24 luglio ore 19

Presentazione del libro

“DA GRANDE… vorrei fare il genitore”

Riflessioni sula genitorialità nell’attuale dibattito pedagogico e sul disagio giovanile

Con le autrici Elvira D’alo’ e Antonella Mastro si confronteranno l’avvocata Ornella Bruno Stamerra, socia di Tenute Lu spada, la dottoressa Annamaria Casaburi, magistrato del tribunale dei minori di Lecce

Luglio (Data in via di definizione)

Presentazione 1° RAPPORTO TURISMO DOP

Il Turismo DOP ha il suo primo Rapporto nazionale: uno strumento per valorizzare il legame tra territori, turismo e qualità agroalimentare.

Ne discuteranno Massimo Bray direttore della Treccani e presidente della fondazione “la notte della taranta”, il sen. Dario Stefano, docente e autore di testi sull’enoturismo

Coordina Fabio mollica, editore del magazine “Amazing Puglia”

Settembre (data in via di definizione)

2)La via Appia a Brindisi dopo il riconoscimento Unesco: infrastrutture, paesaggio, un mondo di bellezze e di straordinarie potenzialità turistiche, culturali ed enogastronomiche. L’Appia con i suoi vini…

Ne discutono con operatori enoturistici e vitivinicoli Angela Maria Ferroni dell’ufficio UNESCO del ministero della cultura, Tonino Bruno responsabile del progetto del parco terminale dell’Appia antica.

Agosto/Settembre (date da definire)

B) INCURSIONI TEATRALI TRA LE VIGNE

“CUNTI E TRAMUNTI”

Data in via di definizione

Settembre

C) CONVERSAZIONI SUI VINI DI BRINDISI NELLE DIFFICOLTÀ DEL SETTORE con l’enologo Giuseppe Pizzolante, Alfredo Polito, Luigi Rubino, Angelo Maci, presidente del consorzio Brindisi Doc (date in via di definizione)

D) CONCERTO CON PIANOFORTE AL TRAMONTO ASPETTANDO LA VENDEMMIA

E) CENE TRA I FILARI

11 luglio, 1° agosto, 13 agosto

Ormai un must di Tenute Lu spada

Tre serate già programmate con un menù della tradizione che celebra i sapori autentici del Salento con i nostri vini. Musica dal vivo e l’atmosfera unica della campagna al tramonto.

F) “SPIRITO” IN VIGNA

27 giugno, 18 luglio, 8 agosto, 22 agosto, 5 settembre

La collaborazione con “SPIRITO”, il cocktail bar si riconferma anche per quest’anno per offrire una sinergia di vini, cocktail, musica e sano divertimento sul prato e circondati da vigna e natura al profumo delle nostre uve.

G) Degustazioni con visita guidata tra i vigneti e la cantina (su prenotazione)

H) Concorso fotografico e successiva mostra e premiazione

“La vendemmia tra i vigneti della Brindisi Doc”