L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, come ogni anno a partire dal 2018, si fa promotrice dell’organizzazione delle attività in occasione della giornata nazionale “APPIA DAY”, l’evento nazionale con appuntamenti che si snodano da Roma a Brindisi. Nella città terminale della Regina Viarum, l’evento, inserito nel calendario dell’Appia Day Nazionale, si compone di una serie di iniziative che si terranno nelle giornate del 2-3-4-5 ottobre, con la partecipazione di numerose realtà locali che arricchiranno e qualificheranno l’offerta culturale.

Ad anticipare questi appuntamenti, le Giornate Virgiliane, che il 20 e 21 settembre scorsi, hanno avviato le iniziative tematiche proponendo alla cittadinanza un ricco calendario di appuntamenti con la storia, che hanno riscosso una buona partecipazione di pubblico sempre più interessato a riscoprire le tracce del glorioso passato romano della città. Con visita all’Area archeologica di Palazzo Guerrieri, aperta per l’occasione e sconosciuta a gran parte della comunità, la Palazzina Belvedere con la Collezione Archeologica Faldetta, accompagnati dai rievocatori di Brvndisivm Historica aps e dalla Guida de L’associazione Le Colonne, il Monumento a Virgilio di Bodini con gli esperti Maria Pia Pettinau e Beppe Vescina, la presentazione del libro “Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium. Porta d’Oriente della Via Appia” di Francesco Rodio e il Brindisi finale in onore del Poeta latino, con “Virgilio”, metodo classico Pas Dosè di Cantine Risveglio Agricolo preceduto dall’intervento di Giovanni Nardelli che ha calato nel contesto la viticultura brindisina.

L’iniziativa “AppiaDay-Brindisi”, che noi come referenti della “Regina Viarum” proponiamo annualmente, è tesa a ritrovare e valorizzare, attraverso varie attività, il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema. Il nostro impegno per dare lustro alla città e alla Via Appia prosegue con attività tematiche che portiamo avanti da tempo: dai progetti con le scuole ai PCTO, dalla partecipazione ad ANCI APPIA2030 che ci ha visto partecipi proprio per la definizione di progettualità tematiche, alla collaborazione con festival come “Musica sull’Appia”, alle presentazioni di libri e convegni tematici. A questo si aggiunge il grande lavoro d’accoglienza dei nuovi viandanti dell’Appia come Statio Peregrinorum, con l’apposizione del Sigillum e la consegna del Testimonium, e il supporto a testate internazionali come il National Geographic. Come referenti locali dell’AppiaDay, siamo entusiasti di vedere che il nostro lavoro stia ispirando altre realtà sul territorio. Apprendere di iniziative parallele a Brindisi, in contemporanea con le nostre, è una buona notizia. In vista di eventi futuri: un maggiore coordinamento con noi, in quanto rappresentanti dell’organizzazione nazionale, permetterebbe di dare ancora più forza e risonanza a tutte le attività.

Di seguito il programma delle iniziative che insieme alle realtà aderenti alla nostra rete proponiamo alla cittadinanza:

Giovedì 2 ottobre – ore 18:00

Laboratorio: “I grani antichi e il pane della Via Appia” con SlowFood Brindisi. Guidati da un esperto del settore e da antichi strumenti, conosceremo i grani del passato per realizzare il pane della Regina Viarum. Dove: Sala Conferenze “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/iQyTuPL1LaMKvram9

Prenotazione obbligatoria e Info: Messaggio Whatsapp al numero 3881130368 (Segreteria Brindisi e le Antiche Strade).

Venerdì 3 ottobre – ore 10:00

Convegno di studi “La Via Appia lungo la Storia ” (Prima sessione) con ospiti, gli storici di Storia Patria per la Puglia e professionisti dal mondo delle istituzioni e dell’università.

Dove: Sala Conferenze “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35.

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/iQyTuPL1LaMKvram9

Venerdì 3 ottobre – ore 17:00

Convegno di studi “La Via Appia lungo la Storia” (Seconda sessione) con ospiti, gli storici di Storia Patria per la Puglia e professionisti dal mondo delle istituzioni e dell’università.

Dove: Sala Conferenze “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35.

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/iQyTuPL1LaMKvram9

Venerdì 3 ottobre – ore 19:30

Rievocazione storica “Brundisium ai tempi dell’Appia Antica”. Uno spaccato di vita romana civile e militare sul Decumano di Brindisi, nel Chiostro dell’Accademia degli Erranti. Conosciamo gli usi e costumi ai tempi della Regina Viarum. Rievocazione Storica a cura dell’A.p.s. BRVNDISIVM HISTORICA e Legio II Augusta

Dove: Chiostro e Cortile “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 33. Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/iQyTuPL1LaMKvram9

Sabato 4 ottobre – ore 9:00

Partenza ore 9:00 da Taranto con attività sino al pomeriggio con arrivo a Brindisi Ciclopasseggiata “In Bici lungo la Regina Viarum”, partendo da Taranto percorrendo la Direttrice della Via Appia con arrivo a Brindisi. Percorso di circa 70 km, con tappe nei vari punti d’interesse, tra cui l’area archeologica di Muro Tenente. Organizzato in collaborazione con FIAB Brindisi.

Dove: In bici da Taranto a Brindisi, lungo la direttrice della Via Appia, su un percorso di circa 60 km partenza dalla Stazione di Taranto.

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/7yxfgv86Q3kJC4j96

Prenotazione obbligatoria e Info: Referente Michele D’Anna FIAB Brindisi cell: 3471107586

Sabato 4 ottobre – ore 16:00

Conosciamo l’Appia Rugby Brindisi. Open day minirugby rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Associazione sportiva che deriva dalla volontà di unire la tradizione rugbistica dei comuni della provincia di Brindisi che insistono sul percorso della Via Appia Antica (Brindisi, Mesagne e Francavilla Fontana).

Dove: Parco Buscicchio

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/iAgmPk26vXdi9MQs8

Sabato 4 ottobre – ore 17:00

Passeggiata guidata a Brindisi con rievocatori “A Piedi lungo la Regina Viarum”, con le guide abilitate dell’Associazione Le Colonne. Ad arricchire l’esperienza la Rievocazione Storica A.p.s. BRVNDISIVM HISTORICA che seguirà i partecipanti durante gli spostamenti e letture tematiche teatralizzate a cura della Compagnia teatrale AttoTerzo. Ad accogliere i partecipanti, ai piedi della scalinata auto d’epoca e moto d’epoca. Si ringrazia Antonio Cellie, appassionato di veicoli da collezione.

Percorso: Palazzina Belvedere – Scalinata Virgiliana con Colonne Romane – Area Archeologica Palazzo Guerrieri – Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni – Palazzo Granafei Nervegna – Via Casimiro – Piazza Mercato.

Dove: Lungo il Centro storico di Brindisi.

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/6Q1zXR3wgarCZ4SS6

Prenotazione obbligatoria e info: Associazione Le Colonne cell: 0831562808 o 3881130368 Brindisi e le Antiche Strade

Domenica 5 ottobre – ore 10:00

Incontro di approfondimento “Infrastrutture romane – L’Acquedotto e le Vasche Limarie di Brindisi” con visita alle Vasche limarie, a cura della Casa di Quartiere Minimus e WWF Brindisi.

Dove: Vasche limarie, Porta Mesagne- Bastione Carlo V (Porta Mesagne).

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/oihjgdXovRMaJCrJ8

Domenica 5 ottobre – ore 18:00

Il “Corteo in onore di Cesare Augusto” con omaggio alla statua di Cesare Augusto a cura dei rievocatori storici A.p.s. BRVNDISIVM HISTORICA e Legio II Augusta

Dove: Partenza dalle Vasche Limarie, Porta Mesagne – Bastione Carlo V e spostamento lungo itinerario nel centro Storico sino alla Statua di Cesare Augusto.

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/oihjgdXovRMaJCrJ8

TUTTI E QUATTRO I GIORNI:

PERCORSO TEMATICO: VIA APPIA – REGINA VIARUM al Museo Archeologico “F.Ribezzo” (P.zza Duomo) – visita in autonomina, ingresso gratuito 9:00 – 18:45

Sabato 4 ottobre: Proiezione immagini tematiche sulla facciata del Nuovo Teatro Verdi, dalle 20:00-23:00

Sabato 4 e domenica 5 ottobre: Illuminazione serale delle colonne romane con i colori ocra e blu a simboleggiare il cammino via terra e per mare. Dalle 20:00-23:00

Realtà coinvolte: A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade (Soggetto proponente e organizzatore), Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, Associazione Le Colonne, Brindisi, Museo Archeologico F.Ribezzo, Casa di Quartiere Minimus, FIAB Brindisi, Brvndisivm Historica APS-ETS, Legio II Augusta APS, SlowFood Brindisi, Compagnia Teatrale AttoTerzo, Parsifal, Appia Rugby Brindisi, Brindisi pedala e cammina.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum