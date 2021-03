A seguito dell’Assemblea Consortile tenutasi nella giornata odierna, i Soci all’unanimità, hanno approvato il Bilancio di esercizio 2019, con un utile di euro 1.296.135, prima delle imposte, ed un utile netto, dopo le imposte, di euro 960.680. Successivamente, i Soci – sempre all’unanimità – hanno approvato il Progetto di programma triennale di attività 2021/2023 e il Piano Economico-Finanziario 2021. In quest’ultimo, che equivale al bilancio previsionale, si segnala un attivo di euro 550.000 circa. In particolare, così come ratificato dall’Assemblea consortile del 9 dicembre 2021, il bilancio 2019 è stato approvato a seguito del completamento dell’attività di Agreed Upon Procedures (AUP) e in conformità a quanto previsto dai principi contabili di riferimento. «Tale attività – commenta il presidente Mimmo Bianco – ha comportato la corretta emersione del valore Patrimoniale dell’Ente, che oggi si attesta ad euro 25.228.956. L’attività espletata dalla struttura del Consorzio, dai suoi consulenti e, non da ultimo, con l’avallo dei Revisori dei Conti, rende all’Ente e ai suoi Soci un Bilancio che rappresenta l’ottimo stato patrimoniale ed economico del Consorzio ASI di Brindisi in continuità con quanto agli esercizi precedenti».