Due giorni rivolti a IDO, incrocio domanda e offerta di lavoro, servizio di supporto che Arpal Puglia offre alle aziende nella ricerca di personale, e che incrocia i bisogni di professionisti alla ricerca di lavoro, offrendo l’opportunità di poter partecipare a selezioni di specifico settore.

Giovedì 26 marzo sarà dedicato al RECRUITING DAY SETTORE SOCIO SANITARIO con selezioni in programma dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30.

Venerdì 27 marzo sarà la volta del RECRUITING DAY SETTORE EDILIZIA con i colloqui nella fascia oraria 08:30 alle 12:00.

Le selezioni si terranno presso la sede del Centro per l’Impiego sito in Piazza Marconi 1.

Per poter svolgere i colloqui è necessario candidarsi all’offerta desiderata sul portale regionale LavoroXTe: https://tinyurl.com/4heya867per il settore socio sanitario e al link: https://tinyurl.com/2zmf8xhd per il settore edile.

I candidati residenti o domiciliati fuori dalla Puglia possono prenotare un colloquio online tramite il form dedicato al settore socio-sanitario:

https://forms.gle/WmMdtJvMNetXzFya6

tramite il form dedicato al settore edilizia:

https://forms.gle/RAMa216Qr5oqEPbA7

L’iniziativa rientra nel progetto #MareaSinistra promosso dalla Regione Puglia, volto a favorire il rientro dei talenti pugliesi e ad attrarre lavoratori da tutta Italia e dall’Estero e nella più ampia vocazione dell’Agenzia Arpal Puglia di puntare a un’occupazione di qualità.

Per informazioni:

tel0831 1568035

ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

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