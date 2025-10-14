October 14, 2025
Alle prime ore del mattino, i Carabinieri di Francavilla Fontana – con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” – hanno arrestato quattro persone, già note alle forze dell’ordine, per tentato omicidio, furto aggravato e porto illegale di arma da fuoco.

L’operazione ha fatto luce sul ferimento di un operaio agricolo, avvenuto il 13 giugno scorso, come ritorsione per aver impedito un furto.

Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute armi, munizioni, strumenti elettronici e sostanze stupefacenti.

“Un’azione investigativa esemplare – commenta il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli – che conferma l’impegno e la professionalità dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità sul nostro territorio. Un ringraziamento particolare al Colonnello Leonardo Acquaro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, per il costante coordinamento e la dedizione con cui guida l’attività dei militari.”

COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DI BRINDISI

