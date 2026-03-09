L’Associazione Le Colonne, impegnata nella valorizzazione e gestione dei beni culturali del territorio, promuove per sabato 14 e domenica 15 marzo un articolato programma di aperture e visite guidate che coinvolgerà alcuni tra i più significativi luoghi della storia e dell’identità culturale della provincia di Brindisi.

Nel dettaglio, sarà possibile visitare:

– la Palazzina del Belvedere, con la Collezione Archeologica Faldetta, grazie all’accordo con il Comune di Brindisi;

– il Castello Alfonsino-Forte a Mare, in virtù dell’accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Taranto;

– il Castello Svevo di Brindisi, grazie alla collaborazione tra il Comune di Brindisi e la Brigata Marina San Marco;

– la Pinacoteca Comune “Salvatore Cavallo”, resa fruibile attraverso la collaborazione con il Comune di San Michele Salentino;

– il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, in accordo con il Comune di Carovigno.

Attraverso queste aperture, l’Associazione Le Colonne intende garantire ai cittadini e visitatori un’esperienza culturale strutturata, capace di mettere in dialogo archeologia, architettura militare, arte figurativa e memoria storica, valorizzando il patrimonio come bene comune e leva di sviluppo culturale e sociale.

Il fine settimana del 14 e 15 si configura dunque come una vera e propria giornata diffusa dell’arte e della cultura, in cui il territorio si racconta attraverso i suoi luoghi simbolo, rafforzando il rapporto tra comunità e patrimonio.

Per informazioni su orari e modalità di visita è possibile consultare www.pastpuglia.it

Associazione Le Colonne

Valorizzazione e gestione dei beni culturali