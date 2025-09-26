Nell’ambito del Pnes, Programma nazionale Equità nella salute 2021-2027 Contrastare la Povertà sanitaria, la Asl Brindisi ha bandito un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di natura libero professionale. Dodici posti sono riservati a medici con abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo: quattro per specialisti in Oftalmologia, due per Medicina interna, due posti per specialisti in Geriatria, e uno per Ginecologia, Dermatologia, Gastroenterologia e Cardiologia.

Un posto, invece, è riservato a un farmacista, con laurea in Farmacia o in Clinica e Tecnologie farmaceutiche; specializzazione nella disciplina di Farmacia ospedaliera o territoriale, ovvero in disciplina equipollente o affine e iscrizione all’Ordine dei farmacisti.

Il bando – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia numero 77 del 25 settembre, con scadenza il 15 ottobre – è stato predisposto dall’Area del Personale, diretta da Caterina Diodicibus, e dall’Unità operativa Assunzioni e concorsi, diretta da Luigi Spina.

Il Pnes ha l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso in sette regioni del Paese – tra cui la Puglia – che hanno maggiori difficoltà a erogare le prestazioni di assistenza sanitaria. La finalità è quella di sviluppare un’azione di sistema, in coerenza con i contenuti dell’Agenda 2030 e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Per la gestione dell’area di intervento Contrastare la povertà sanitaria il Programma ha come organismo intermedio l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp).