Mercoledì 21 maggio alle 12 si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo protocollo d’intesa tra Asl Brindisi e Arca Nord Salento, nella sede dell’agenzia in via Duomo 4 a Brindisi.

Il protocollo che verrà siglato prevede la concessione da parte di Arca Nord Salento alla Asl di uno spazio nel cuore del centro storico della città, dove potranno essere realizzate attività coerenti con le finalità istituzionali dell’azienda sanitaria. In particolare, i locali di via Duomo potranno ospitare attività formative rivolte al personale della Asl, incontri, riunioni o iniziative legate agli ambiti psicologici e socio-assistenziali, oltre ad altri progetti e attività a carattere sociale e sanitario.

All’incontro con la stampa parteciperanno il direttore di Arca Nord Salento Domenico De Stradis, l’amministratore unico di Arca Nord Salento Cosimo Casilli, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio e l’assessore alla Formazione e lavoro della Regione Puglia.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella direzione della sanità di prossimità, con una presenza sempre più capillare e accessibile della Asl nei luoghi della vita quotidiana, al servizio dei cittadini e delle fasce più fragili.

UFFICIO STAMPA ASL BR