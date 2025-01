Firmato questa mattina presso la sala Francigena dell’ASL di Brindisi il protocollo di intesa per favorire l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità attraverso lo strumento del tirocinio formativo: a sottoscriverlo erano presenti ARPAL Puglia e il Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla cooperativa sociale San Bernardo (capogruppo), dalle cooperative Sirio e Occupazione e solidarietà e dalla società THCS in collaborazione con la sezione di Brindisi dell’Associazione Italiana Persone Down e Yuri Benefit Corporation.

L’incontro, supportato dalla ASL di Brindisi, è stato anche occasione per presentare “InclusionLab”, un primo progetto pilota che, a partire dai primi di febbraio, promuoverà l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità nel territorio brindisino.

All’incontro erano presenti, accanto ai ragazzi coinvolti nel progetto e ai loro familiari, l’assessore alla Formazione e lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, il direttore generale di ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e il direttore amministrativo Loredana Carulli, il garante regionale delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, il dirigente del Coordinamento servizi per l’impiego delle province di Brindisi e Taranto, Luigi Mazzei, il presidente AIPD Stefania Calcagni, il presidente della società Yuri Benefit Corporation, Giuseppe Primicerio, il direttore generale della cooperativa sociale San Bernardo, Giuseppe Natale, il consulente del lavoro Dario Montanaro. Presente anche il consigliere per la Sanità del presidente della Regione, Tommaso Gioia.

ARPAL Puglia ha siglato un protocollo con AIPD, San Bernardo e Yuri: l’esperienza formativa del tirocinio per cinque ragazzi con disturbi dello spettro autistico sarà avviata nella sede del Gal di Ostuni (per la produzione di orecchiette) e nella sede legale della San Bernardo a Latiano. Per tre ragazze con sindrome di Down, invece, sarà attivato un tirocinio nel servizio Adi (Assistenza domiciliare integrata), in piazza Di Summa a Brindisi, gestito dal Raggruppamento temporaneo di imprese San Bernardo, e nel Centro diagnostico Igea di Grottaglie. “Dobbiamo puntare sempre più su progetti come questo – ha detto l’assessore Sebastiano Leo – favorendo il dialogo con il mondo delle imprese e delle associazioni. Vogliamo utilizzare al meglio le risorse disponibili per offrire opportunità di inserimento lavorativo alle persone con disabilità”.

Per il direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, “con il protocollo si potranno attivare tutti gli strumenti utili affinché, a legislazione invariata, si possano moltiplicare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro in via progressiva dei diversamente abili. È un compito che tutte le Pubbliche amministrazioni, in particolare quelle che si occupano di politiche attive del lavoro, devono mettere in campo”. A questo proposito, il garante delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, ha aggiunto che “il prossimo obiettivo è quello di realizzare, in collaborazione con ARPALl Puglia, un Repertorio regionale delle prestazioni eccellenti lavorative rese dai diversamente abili per incentivare le aziende all’assunzione di personale con specifici requisiti”.

“L’iniziativa – ha aggiunto il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio – testimonia il valore della collaborazione tra enti pubblici, privati e del terzo settore per generare impatti positivi e duraturi”. Per il direttore amministrativo Loredana Carulli “il progetto rappresenta il primo passo di un percorso di valorizzazione delle diversità come risorse fondamentali: il nostro auspicio è che questo diventi il modus operandi per favorire l’inclusione attiva”.

“Come promotori del progetto – ha aggiunto il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli – abbiamo una grande responsabilità: costruire giorno per giorno una rete che dia concretezza all’entusiasmo, all’impegno e alla volontà di cambiamento di questi ragazzi”.

“Vogliamo creare opportunità che siano al contempo formative e dignitose – ha sottolineato il direttore generale della cooperativa San Bernardo, Giuseppe Natale – affinché questi giovani possano essere protagonisti del loro futuro. È un esempio concreto di come il lavoro possa diventare un potente strumento di integrazione sociale”. Il presidente di Yuri, Giuseppe Primicerio, ha evidenziato che “il progetto si inserisce nel percorso avviato con Le orecchiette che vorrei, per offrire a ragazzi con disturbi dello spettro autistico la possibilità di formarsi nella produzione artigianale di pasta”.

Per il dirigente del Coordinamento servizi per l’impiego delle province di Brindisi e Taranto, Luigi Mazzei, “InclusionLab, come progetto pilota intende aprire la strada a ulteriori iniziative analoghe sul territorio regionale e nazionale, ampliando le opportunità di inserimento lavorativo”.

Infine, la presidente della sezione di Brindisi dell’AIPD, Stefania Calcagni, ha espresso grande soddisfazione per la firma del protocollo: l’Associazione – ha detto – è presente da circa 26 anni sul territorio: lo sport, la scuola e il lavoro sono strumenti che vanno ritagliati su misura per permettere a ognuno di esprimere il massimo delle proprie potenzialità”.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

