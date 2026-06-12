OMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI DEL PETROLCHIMICO DI BRINDISI

A TUTTE LE BACHECHE SINDACALI DELLE SOCIETA’ COINSEDIATE DEL SITO

Le dichiarazioni diffuse mediante recenti comunicati stampa sulla cessazione della produzione di polipropilene a Brindisi da parte di LyondellBasell e sul presunto “fallimento” del piano Eni Versalis impongono alcune precisazioni, nel rispetto dei lavoratori, dell’opinione pubblica e della semplice verità dei fatti.

La tesi sostenuta da Filctem CGIL attribuisce sostanzialmente al piano di trasformazione di Eni Versalis e alla fermata dell’impianto P1CR cracking l’origine del progressivo disimpegno di LyondellBasell dal sito di Brindisi. Una ricostruzione che non trova alcun riscontro nella cronologia degli eventi.

Già nel settembre 2023 infatti, circa diciotto mesi prima della fermata del cracking di Versalis, LyondellBasell annunciava la chiusura dell’impianto P9T, motivando tale decisione con ragioni legate alla competitività e alle condizioni di mercato. Si trattava di una scelta autonoma, assunta in un contesto di difficoltà del settore che era già piuttosto evidente.

Già allora OOSS, istituzioni e rappresentanti del territorio evidenziarono il rischio che la chiusura del P9T potesse rappresentare il primo passo di un progressivo ridimensionamento della presenza di LyondellBasell su Brindisi.

In quel momento il piano di trasformazione di Versalis non era ancora stato definito, e la fermata del cracking non ancora programmata; presentare oggi la chiusura di LyondellBasell come una conseguenza diretta delle scelte di Eni Versalis appare una ricostruzione a dir poco discutibile.

La crisi della chimica di base, la pressione competitiva dei produttori extraeuropei, gli elevati costi energetici e le difficoltà strutturali del mercato dei polimeri sono fattori che hanno certamente inciso sulle strategie industriali di numerose aziende del settore, ben oltre il perimetro dello stabilimento petrolchimico di Brindisi.

I lavoratori e il territorio meritano un confronto serio, alimentare letture distorte o attribuire responsabilità che non trovano riscontro non contribuisce alla ricerca di soluzioni, ma rischia solo di generare ulteriore confusione in una fase che richiede invece chiarezza, responsabilità e visione industriale.

Come organizzazioni firmatarie del protocollo ministeriale –nel quale continuiamo a credere, così come crediamo nella necessaria trasformazione e nel rilancio dell’intero comparto – riteniamo indispensabile che il confronto con l’azienda si sviluppi in un clima di piena trasparenza e collaborazione, ben oltre ciò che potrebbe emergere da iniziative clamorose o da letture parziali.

Proseguiremo quindi il nostro lavoro con senso di responsabilità, nell’esclusivo interesse della tutela occupazionale dei diretti, dell’indotto e della salvaguardia del futuro industriale del territorio

RSU Eni Versalis