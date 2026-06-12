Domenica 14 giugno, dalle 15.00 alle 19.30, la Base Navale di Brindisi aprirà le proprie porte alla cittadinanza, offrendo la possibilità di percorrere l’intero tratto di lungomare che, da viale Regina Margherita, attraversa via Thaon de Revel, costeggia il Seno di Ponente del porto interno e raggiunge la strada provinciale San Vito e il parco del Cillarese.
L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per ammirare le bellezze del Seno di Ponente da una prospettiva insolita e suggestiva, lungo un percorso panoramico normalmente non accessibile al pubblico.
Durante la passeggiata, i visitatori potranno attraversare luoghi simbolo della città, costeggiando da un lato le banchine dove sono ormeggiate le unità della Marina Militare e, dall’altro, le storiche officine dell’Arsenale Militare, oggi Stazione Navale.