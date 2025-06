Si è concluso oggi il percorso di stabilizzazione per 121 lavoratori che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato nella sede della Asl, in via Napoli. La stabilizzazione riguarda personale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale.

Presenti alla firma il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore dell’area Gestione del personale Caterina Diodicibus, il dirigente responsabile dell’Unità operativa Concorsi, Luigi Spina, e Adelina Usai, dirigente responsabile Uosd Professioni sanitarie.

Le procedure sono state avviate a marzo, a cura dell’Area Gestione del personale e dell’Unità operativa Concorsi, che ha predisposto l’istruttoria per la sottoscrizione dei contratti. L’avviso era riservato al personale in servizio e non più in servizio nella Asl, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato o contratto flessibile, assunto mediante manifestazioni d’interesse e procedure concorsuali, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 268, legge 234 del 30/12/2021.

“La firma di questi contratti – dichiara il direttore generale Maurizio De Nuccio – rappresenta un momento di grande soddisfazione. È il riconoscimento del valore, della professionalità e dell’impegno dimostrati dai lavoratori, a cui rivolgo i migliori auguri. Attraverso la stabilizzazione possiamo dare continuità e solidità al nostro sistema sanitario, rafforzare la qualità dell’assistenza e valorizzare il capitale umano che costituisce il vero motore della sanità pubblica. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI