In seguito ai recenti assalti perpetrati con la tecnica della “marmotta” a danno di bancomat e postamat nel territorio brindisino e leccese, si è tenuta presso la Prefettura di Brindisi, nella mattinata di ieri, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia per esaminare con attenzione il contesto e le dinamiche dei recenti episodi predatori.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il Questore ed i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati analizzati i dati informativi acquisiti in ordine alle modalità operative utilizzate ed alle strutture interessate, al fine di valutare le misure da adottare per il rafforzamento del dispositivo di prevenzione e controllo in particolar modo delle aree più a rischio.

A conclusione della riunione, il Prefetto ha disposto la convocazione per il prossimo mercoledì 29 ottobre, alle ore 17:00, di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di approfondire il fenomeno e definire iniziative di prevenzione e misure di tutela da attuare in sinergia con ABI e Poste Italiane e in coordinamento con le analoghe iniziative adottate nella provincia di Lecce, al fine di assicurare un’azione integrata e uniforme sul territorio.

L’obiettivo è quello di innalzare i livelli di sicurezza e prevenire ulteriori episodi criminosi.