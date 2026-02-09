Due persone sono state fermate dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce per l’assalto al portavalori avvenuto questa mattina sulla superstrada Lecce–Brindisi, all’altezza di Tuturano.

L’azione, ripresa da numerosi automobilisti, mostra un commando composto da almeno sei uomini, tutti a volto coperto. Alcuni indossavano tute bianche e impugnavano armi da guerra. La banda ha bloccato la carreggiata posizionando veicoli di traverso e, dopo aver isolato il mezzo blindato, lo ha fatto saltare in aria con una carica esplosiva.

La rapina, secondo quanto si apprende, non è stata portata a termine. Subito dopo l’esplosione, i malviventi si sono dati alla fuga rapinando alcune auto in transito, utilizzate come mezzi di scorta per allontanarsi dalla zona.

Un dettaglio inquietante emerge dalle immagini: i veicoli usati dal commando erano dotati di lampeggianti, nel tentativo di simulare auto civili in servizio alle forze dell’ordine e confondere chi si trovava sulla strada.

Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono senza sosta. I due fermi rappresentano un primo, importante passo per risalire all’intera rete criminale responsabile di un’azione che ha riportato sul territorio scenari da vera e propria guerriglia.