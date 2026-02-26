February 26, 2026
Feb 26, 2026

Questa mattina il prefetto di Brindisi Guido Aprea ha effettuato una visita istituzionale all’ospedale Perrino, nel corso della quale ha conosciuto da vicino le attività e le dotazioni di due dei reparti strategici della Asl Brindisi.
Il prefetto è stato accompagnato per tutta la durata della visita dal direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, dal presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi Arturo Oliva e dal dirigente del SICI Giacomo Dachille. Presenti all’incontro anche i vertici provinciali dell’Avis, col presidente Sergio Zezza e il suo predecessore Egidio Conte che hanno tenuto i contatti con la Prefettura per concretizzare l’arrivo del prefetto in ospedale.
La visita si è articolata in due tappe: per prima cosa Aprea ha visitato il Centro trasfusionale, diretto da Antonella Miccoli, dove ha potuto osservare la dotazione tecnologica, i flussi di lavoro, le campagne di donazione sangue in corso. Il prefetto è stato accompagnato anche nella sala criogenica e negli altri ambienti del Centro nei quali si svolgono le attività necessarie a mettere a disposizione dei pazienti terapie salvavita che, altrimenti, richiederebbero spostamenti in strutture anche molto lontane da Brindisi: qui ha potuto constatare direttamente l’elevatissima competenza e scientificità dei processi necessari, ad esempio, all’ingegnerizzazione dei globuli bianchi necessari alle CAR-T per le quali il Perrino è all’avanguardia.
Successivamente la delegazione si è spostata nel reparto di Radiodiagnostica per immagini, diretto da Eluisa Muscogiuri, dove è stata illustrata la dotazione dei macchinari e l’organizzazione del servizio di refertazione urgente attivo 24 ore su 24. Aprea, in questo caso, ha molto apprezzato gli sforzi di tutto il personale per l’abbattimento delle liste d’attesa: medici, tecnici e tutte le altre figure professionali presenti in reparto sono impegnati per il recupero delle prestazioni, avendo messo in campo misure straordinarie già da diverso tempo.
In entrambi i reparti il prefetto Aprea ha voluto incontrare direttamente tutto il personale in servizio, non solo i dirigenti, e ha espresso un apprezzamento esplicito per la qualità del lavoro svolto e per l’impegno dimostrato dalle équipe coordinate da Miccoli e Muscogiuri.
Il direttore generale ha ringraziato Aprea per la visita. “La presenza oggi del prefetto, insieme al presidente dell’Ordine dei Medici – ha dichiarato De Nuccio – è un segnale importantissimo per tutto il nostro personale. Non è scontato che il lavoro di tutti i giorni venga visto e riconosciuto”.
“Ringrazio di cuore il Prefetto Aprea, il direttore generale De Nuccio e il presidente Oliva per questa visita – ha commentato Miccoli – Per noi non è una formalità: è un riconoscimento per tutte le operatrici, gli operatori e i volontari che ogni giorno lavorano nel centro trasfusionale, e per i tanti donatori brindisini, una comunità che speriamo riesca a crescere sempre di più. Quella che si sta costruendo oggi è una sinergia interistituzionale vera, non scritta sui comunicati: Asl, Ordine dei Medici e Prefettura che camminano nella stessa direzione, in favore della sanità pubblica e del bene comune di tutti i cittadini. È qualcosa di molto prezioso, che non si vede così spesso altrove”.
Muscogiuri ha voluto ringraziare personalmente il prefetto Aprea per essere venuto oggi, e per aver voluto parlare anche con il personale in turno, aggiungendo che “per noi è un segnale importantissimo: significa che il lavoro che facciamo ogni giorno, anche nei turni notturni e festivi, viene visto e apprezzato. Questa collaborazione tra istituzioni non è per niente scontata. Avere Prefettura, Asl e Ordine dei Medici che lavorano insieme per sostenere la sanità pubblica è un patrimonio per tutta la provincia di Brindisi e dobbiamo difenderlo e coltivarlo per i nostri cittadini”.

