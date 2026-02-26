Questa mattina il prefetto di Brindisi Guido Aprea ha effettuato una visita istituzionale all’ospedale Perrino, nel corso della quale ha conosciuto da vicino le attività e le dotazioni di due dei reparti strategici della Asl Brindisi.

Il prefetto è stato accompagnato per tutta la durata della visita dal direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, dal presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi Arturo Oliva e dal dirigente del SICI Giacomo Dachille. Presenti all’incontro anche i vertici provinciali dell’Avis, col presidente Sergio Zezza e il suo predecessore Egidio Conte che hanno tenuto i contatti con la Prefettura per concretizzare l’arrivo del prefetto in ospedale.

La visita si è articolata in due tappe: per prima cosa Aprea ha visitato il Centro trasfusionale, diretto da Antonella Miccoli, dove ha potuto osservare la dotazione tecnologica, i flussi di lavoro, le campagne di donazione sangue in corso. Il prefetto è stato accompagnato anche nella sala criogenica e negli altri ambienti del Centro nei quali si svolgono le attività necessarie a mettere a disposizione dei pazienti terapie salvavita che, altrimenti, richiederebbero spostamenti in strutture anche molto lontane da Brindisi: qui ha potuto constatare direttamente l’elevatissima competenza e scientificità dei processi necessari, ad esempio, all’ingegnerizzazione dei globuli bianchi necessari alle CAR-T per le quali il Perrino è all’avanguardia.

Successivamente la delegazione si è spostata nel reparto di Radiodiagnostica per immagini, diretto da Eluisa Muscogiuri, dove è stata illustrata la dotazione dei macchinari e l’organizzazione del servizio di refertazione urgente attivo 24 ore su 24. Aprea, in questo caso, ha molto apprezzato gli sforzi di tutto il personale per l’abbattimento delle liste d’attesa: medici, tecnici e tutte le altre figure professionali presenti in reparto sono impegnati per il recupero delle prestazioni, avendo messo in campo misure straordinarie già da diverso tempo.

In entrambi i reparti il prefetto Aprea ha voluto incontrare direttamente tutto il personale in servizio, non solo i dirigenti, e ha espresso un apprezzamento esplicito per la qualità del lavoro svolto e per l’impegno dimostrato dalle équipe coordinate da Miccoli e Muscogiuri.

Il direttore generale ha ringraziato Aprea per la visita. “La presenza oggi del prefetto, insieme al presidente dell’Ordine dei Medici – ha dichiarato De Nuccio – è un segnale importantissimo per tutto il nostro personale. Non è scontato che il lavoro di tutti i giorni venga visto e riconosciuto”.

“Ringrazio di cuore il Prefetto Aprea, il direttore generale De Nuccio e il presidente Oliva per questa visita – ha commentato Miccoli – Per noi non è una formalità: è un riconoscimento per tutte le operatrici, gli operatori e i volontari che ogni giorno lavorano nel centro trasfusionale, e per i tanti donatori brindisini, una comunità che speriamo riesca a crescere sempre di più. Quella che si sta costruendo oggi è una sinergia interistituzionale vera, non scritta sui comunicati: Asl, Ordine dei Medici e Prefettura che camminano nella stessa direzione, in favore della sanità pubblica e del bene comune di tutti i cittadini. È qualcosa di molto prezioso, che non si vede così spesso altrove”.

Muscogiuri ha voluto ringraziare personalmente il prefetto Aprea per essere venuto oggi, e per aver voluto parlare anche con il personale in turno, aggiungendo che “per noi è un segnale importantissimo: significa che il lavoro che facciamo ogni giorno, anche nei turni notturni e festivi, viene visto e apprezzato. Questa collaborazione tra istituzioni non è per niente scontata. Avere Prefettura, Asl e Ordine dei Medici che lavorano insieme per sostenere la sanità pubblica è un patrimonio per tutta la provincia di Brindisi e dobbiamo difenderlo e coltivarlo per i nostri cittadini”.

