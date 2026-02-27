Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto avvia la campagna di sensibilizzazione prevista nell’ambito del progetto NATURES – “Strengthening conservation measures for priority species and habitats in the programme area”, finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027.

Il progetto NATURES, capofilato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, nasce per rispondere a una sfida comune dell’area di cooperazione Grecia–Italia: rafforzare e rendere più efficaci le misure di conservazione nei siti della rete Natura 2000, attraverso lo sviluppo di strumenti condivisi, attività di formazione, azioni pilota concrete e l’elaborazione di una strategia congiunta a livello transfrontaliero.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee per la tutela della biodiversità e punta a migliorare la gestione di specie e habitat di interesse comunitario, favorendo il coordinamento tra enti gestori di aree protette e promuovendo un approccio integrato tra Italia e Grecia.

Oltre al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, il partenariato è composto da enti pubblici con competenze complementari nel campo della tutela ambientale: il Parco Nazionale dell’Aspromonte, il Parco Nazionale della Sila e l’Agenzia greca per l’Ambiente e il Cambiamento Climatico (N.E.C.C.A.), autorità responsabile della gestione dei Parchi Nazionali in Grecia.

La campagna a Torre Guaceto si concretizza in un calendario di otto giornate esperienziali gratuite, pensate per avvicinare cittadini e visitatori alla biodiversità costiera e umida attraverso attività outdoor guidate, in piccoli gruppi, con attenzione alla sostenibilità e alla fruizione consapevole. Le attività saranno condotte dalle Guide Ufficiali di Torre Guaceto di Cooperativa Thalassia che accompagneranno i partecipanti in percorsi di scoperta e approfondimento.

Tutte le esperienze sono gratuite, con prenotazione obbligatoria.

È possibile effettuare prenotazione:

• Online, attraverso il link: https://www.cooperativathalassia.it/calendario/

• via WhatsApp al +39 331 927 75 79

Di seguito il calendario degli eventi:

8 marzo 2026 – Giornata Mondiale della Natura

Percorso: BIODIVERSI-TREK

Un cammino che attraversa tutta la fascia costiera, tra duna e retroduna, alla scoperta della biodiversità del mare, della macchia mediterranea e della zona umida.

Ritrovo ore 09:30 – Durata 6 ore – Lunghezza 12 km – Partecipanti: fino a 25

22 marzo 2026 – Giornata Mondiale dell’Acqua

Percorso SULLA VIA DELLA TORRE

Un cammino leggero, adatto a tutti, tra l’acqua dolce della zona umida ed il mare.

Ritrovo ore 10:00 – Durata: 2.5 ore – Lunghezza 1.5 km – Partecipanti: fino a 16

19 aprile 2026 – Giornata Mondiale della Terra

Attività E-BIKE TOUR

Un percorso che attraversa l’intera riserva di Torre Guaceto, dagli uliveti secolari alla zona umida, in bicicletta, aiutati dalla spinta dell’elettrico.

Ritrovo ore 09:00 – Durata: 4 ore- Lunghezza 20 km – Partecipanti: fino a 10

3 maggio 2026 – Giornata Mondiale della Lentezza

Attività BIKE TOUR

Un percorso lento, che attraversa Torre Guaceto dalla terra al mare in biciletta, con il vento tra i capelli e gli occhi puntati all’orizzonte.

Ritrovo ore 09:00 – Durata: 4 ore- Lunghezza 20 km – Partecipanti: fino a 15

9 maggio 2026 – Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori

Attività IL VIAGGIO DEI MIGRATORI

Un breve cammino ed un’attività di avvicinamento al birdwatching nascosti nel silenzio del canneto, sul far della sera.

Ritrovo ore 18:00 – Durata: 2.5 ore – Lunghezza 1 km – Partecipanti: fino a 16

24 maggio 2026 – Giornata Mondiale dei Parchi

Percorso BIODIVERSI-TREK

Un cammino che attraversa tutta la fascia costiera, tra duna e retroduna, alla scoperta della biodiversità del mare, della macchia mediterranea e della zona umida.

Ritrovo ore 09:30 – Durata 6 ore – Lunghezza 12 km – Partecipanti: fino a 25

16 giugno 2026 – Giornata Mondiale della tartaruga marina

I segreti del mare

Un cammino leggero con focus sulle specie marine iconiche del Mar Mediterraneo, dalla foca monaca allo squalo, passando per delfini e tartarughe. Alla fine dell’attività sarà possibile fare una pausa bagno ristoratrice.

Ritrovo ore 10:00 – Durata: 2.5 ore – Lunghezza 2.5 km – Partecipanti: fino a 25

8 luglio 2026 – Giornata Internazionale del Mediterraneo

MAREDUCAZIONE & SNORKELING

Una lezione in un’aula sospesa tra sabbia e mare profondo, per conoscerne da vicino gli abitanti, le problematiche e analizzare il rapporto tra l’uomo e il mare, con un racconto ed una sessione di snorkeling guidato.

Ritrovo ore 10:00 – Durata 3 ore – Lunghezza 2km – Partecipanti: fino a 20