Il Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ATS BR4 ha indetto una manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione delle attività del Centro Servizi per le Famiglie “Marcella Di Levrano”, con sede a Mesagne, in via Panareo 12, presso il Distretto socio-sanitario BR4.

L’iniziativa coinvolge i Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna e punta a rafforzare i servizi di sostegno alla genitorialità e al benessere familiare, con un’attenzione particolare all’innovazione sociale. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno, con uno stanziamento complessivo di 126.000 euro. Tra le attività previste: sostegno e accompagnamento alla genitorialità, prevenzione del disagio familiare, promozione della cultura della partecipazione, dell’accoglienza e del mutuo aiuto tra famiglie. Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con almeno cinque anni di esperienza in servizi analoghi. È prevista una clausola di salvaguardia per garantire la continuità occupazionale del personale già impiegato.

«Attraverso il nuovo avviso – dichiara il presidente del Consorzio ATS BR4, avv. Lucrezia Morleo – intendiamo rafforzare il modello di amministrazione condivisa, valorizzando il ruolo del Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi rivolti alle famiglie. Il Centro “Marcella Di Levrano” rappresenta un presidio strategico per il territorio, capace di promuovere benessere, prevenzione e coesione sociale. La co-progettazione consentirà di sviluppare interventi sempre più rispondenti ai bisogni delle comunità locali, in un’ottica di integrazione e innovazione». Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it entro le ore 12:00 del 13 marzo 2026. Per informazioni e documentazione completa è possibile consultare il sito www.ambitomesagne.it. Eventuali quesiti potranno essere inviati via PEC entro venerdì 6 marzo 2026.