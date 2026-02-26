“Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva” aperto il bando per svolgere attività di servizio civile universale nell’area protetta di Torre Guaceto. Sono sei i volontari che potranno operare al fianco del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nelle attività di tutela degli animali. Le candidature si chiuderanno l’8 aprile.

Le posizioni aperte presso l’area protetta sono 6 per 12 mesi.

I profili disponibili sono due:

-Assistenza al personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nelle attività del centro recupero fauna selvatica e tartarughe marine della riserva.

-Affiancamento degli esperti del Consorzio nel monitoraggio della fauna selvatica ai fini della conservazione delle specie con censimento degli uccelli e dei mammiferi.

Tutti i dettagli sulle attività sono disponibili al seguente link https://www.riservaditorreguaceto.it/index.php/it/trasparenza/avvisi/405-bando-per-la-selezione-di-operatori-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-servizio-civile-universale

Le candidature si chiuderanno alle ore 14 dell’8 aprile, si consiglia di non attendere l’ultimo giorno utile per ultimare la procedura.

Per candidarsi domandaonline.serviziocivile.it

“Chi intraprende il percorso del volontariato di servizio civile coglie una grande occasione di accrescimento personale – ha commentato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, le persone che affiancheranno gli operatori di Torre Guaceto avranno modo di arricchire il proprio bagaglio curriculare e individuale vivendo emozioni uniche in un contesto apprezzato oltre i confini europei”.

Il progetto per l’attivazione del servizio civile “Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva” ha scalato la classifica del Dipartimento per le politiche giovanili dello Stato, attestandosi tra le proposte più valide in Italia. La proposta inserita nella co-progettazione della cordata che vede come capofila il Comune di Brindisi insieme al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed i Comuni di Campi Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Squinzano, Surbo, Mesagne e alla Fondazione Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” ha infatti ottenuto un punteggio pari a 95.

Anche il Comune di Fasano, assessorato alle Politiche Giovanili, annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative al nuovo bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Un’occasione concreta di formazione, impegno sociale e crescita personale dedicata ai giovani del territorio.

A livello nazionale il bando prevede il reclutamento di 65.964 volontari; il Comune di Fasano, come ente attuatore in collaborazione con le A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), mette a disposizione 8 posti suddivisi in due specifici progetti:

• FUTURO GIOVANE (Codice: PTXSU0006025010221NXTX) – 4 posti disponibili.

• LIBRI APERTI (Codice: PTXSU0006025014054NMTX) – 4 posti disponibili.

Entrambi i progetti, che avranno come sede I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, hanno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore (distribuite su 5 o 6 giorni). Ai volontari selezionati, che firmeranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili, spetterà un assegno mensile pari a 519,47 € (salvo eventuali adeguamenti ISTAT).

Come presentare la domanda

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente in modalità online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato per le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso di credenziali di livello 2, tramite:

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

• CIE (Carta di Identità Elettronica).

I cittadini dell’Unione Europea o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia, che non abbiano la possibilità di acquisire lo SPID, potranno richiedere apposite credenziali direttamente sulla home page della piattaforma DOL.

Per scaricare il bando CLICCA QUI.

Per consultare le schede tecniche dei progetti e scegliere quello più affine alle proprie inclinazioni, è possibile visitare i portali istituzionali:

• www.scelgoilserviziocivile.gov.it

• www.serviziocivile.acli.it

• www.politichegiovanili.gov.it