Le attività a contrasto della povertà sanitaria previste dal PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute in provincia di Brindisi sono state al centro di un incontro del Comitato consultivo misto che si è tenuto ieri nella sala Traiana della direzione generale della Asl Brindisi. Hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio, il direttore generale Maurizio De Nuccio e il responsabile del progetto Pnes per la Asl Brindisi Marcello Bacca. Sono state fornite le informazioni necessarie alla divulgazione e alla promozione dei servizi che in alcuni casi sono già partiti e in altri sono in fase di attivazione. Nello specifico, è stato condiviso con i medici che hanno aderito al programma il calendario ambulatoriale del mese di marzo 2026, organizzato per branca specialistica e articolato per distretto, giorno e orario, sulla base dell’agenda ufficiale delle attività. L’ambulatorio di Dermatologia sarà attivo nel Pta di Ceglie Messapica; quello di Oculistica, nel Pta di Fasano; quelli di Psicologia, nel Pta di Fasano e di Ceglie; quello di Cardiologia, nel Pta di Ceglie; quello di Chirurgia generale, nel Pta di Ceglie; quelli di Odontoiatria, nella sede del Distretto sociosanitario 1 di via Dalmazia a Brindisi, nel Pta di Ceglie e nella sede del Distretto sociosanitario 4 di via dei Panareo a Mesagne.
L’area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria” ha l’obiettivo di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socioeconomico. L’accesso alle prestazioni avviene tramite i Servizi sociali dei Comuni che provvedono a indirizzare gli utenti agli ambulatori di prossimità.
“L’incontro – ha dichiarato il presidente del Ccm Giuseppe Di Giorgio – ha avuto un esito assolutamente positivo soprattutto in termini di progettazione e, questione fondamentale, per trovare il modo di raggiungere il maggior numero possibile di utenti”.

