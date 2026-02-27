Si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2026 la Settimana Biblica Diocesana, promossa dalla Diocesi di Oria e curata dall’Ufficio diocesano per l’Apostolato biblico.

Tema e titolo scelto per questa edizione della Settimana Biblica Diocesana sarà “Insegnaci a pregare. La preghiera di Gesù e di Maria”.

Gli incontri nelle tre serate avranno luogo presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria, con inizio alle ore 19.00.

Relatore delle tre serate sarà don Salvatore Tardio (Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni); i lavori saranno presieduti dal vescovo Vincenzo.

La Settimana Biblica rappresenta un momento di approfondimento e formazione per la comunità diocesana, con particolare attenzione alla dimensione della preghiera nella Sacra Scrittura.