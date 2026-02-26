Si è tenuta questa mattina presso la Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Guido Aprea, per l’esame sulla situazione della sicurezza pubblica nei Comuni di Ostuni, Cellino San Marco e Cisternino, e sui recenti atti vandalici ai danni dei mezzi di linea del servizio di trasporto pubblico urbano di Brindisi.

All’incontro, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, hanno partecipato i Sindaci dei Comuni interessati, i rappresentanti della società S.T.P. e le Organizzazioni Sindacali della categoria.

La riunione ha costituito l’occasione per condividere con le Amministrazioni locali i dati relativi all’andamento della delittuosità nei rispettivi territori, che registra una riduzione rispetto all’annualità precedente anche con riguardo ai reati predatori, evidenziando che i recenti episodi delittuosi verificatisi nelle predette aree sono oggetto di attività investigativa.

In tale sede è, inoltre, emersa la consolidata collaborazione tra le Amministrazioni locali e i presidi delle Forze di Polizia territorialmente competenti che costituisce presupposto imprescindibile per la messa a punto di un’efficace strategia di sicurezza integrata, rispetto alla quale è stata ribadita l’importanza, sotto il profilo preventivo, di potenziare la rete di videosorveglianza cittadina.

In esito all’incontro, su conforme avviso delle Forze di Polizia, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo straordinario del territorio, che proseguiranno nelle forme dell’alto impatto non solo nei principali centri urbani ma anche nei restanti comuni della provincia, nell’ottica di assicurare una più capillare azione di monitoraggio del territorio.

Con particolare riguardo, infine, alle azioni delittuose registratesi nel capoluogo e nel comune di Francavilla Fontana ai danni dei mezzi di linea della società di trasporto “S.T.P. spA”, specie nelle ore serali del fine settimana, in esito ad una puntuale ricognizione degli eventi occorsi, si è preso atto dell’intervenuto potenziamento da parte della società dei servizi di vigilanza privata nelle tratte e nelle fasce orarie risultate più critiche, ed è in fase di valutazione l’implementazione delle misure di sicurezza passiva sui mezzi pubblici.

Nell’ottica di incrementare le condizioni di sicurezza a tutela del personale in servizio e dell’utenza è stata disposta l’attuazione di mirati dispositivi di sicurezza interforze con il concorso delle Polizia locale.