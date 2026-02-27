Nei giorni scorsi a Latiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane cittadino extracomunitario per il reato di rapina aggravata commessa nei confronti di un’anziana; quest’ultima, in una tarda serata, dopo aver assistito ad una funzione religiosa all’uscita da una parrocchia del luogo, veniva raggiunta alle spalle dal giovane, il quale cercava di strapparle la borsa che la stessa teneva nella mano sinistra. La signora, nel tentativo di opporsi, rovinava a terra, venendo trascinata per diversi metri sull’asfalto, fino a quando il rapinatore con veemenza riusciva a sottrarle la borsa, dileguandosi a piedi per le vie limitrofe.

A seguito della caduta, l’anziana signora batteva la testa al suolo, riportando un trauma cranico e un trauma alla spalla sinistra.

La prontezza d’intervento dei Carabinieri si è rivelata cruciale; la tempestiva e intensa attività investigativa ha permesso di identificare e arrestare nella quasi- flagranza il rapinatore poco dopo il fatto. Determinanti sono state:

la dettagliata denuncia della vittima;

le dichiarazioni di alcuni testimoni che hanno assistito al fatto;

l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un’attività commerciale ubicata nei pressi del luogo teatro della rapina;

il rinvenimento dello smartphone e delle chiavi di casa che il rapinatore ha perso durante la fuga.

La borsa sottratta all’anziana signora è stata recuperata dai militari e restituita alla stessa completa dei valori e dei suoi effetti personali.

L’arresto del giovane, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, il quale ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la sua responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.