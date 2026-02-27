Maxi sequestro di droga nel Brindisino, dove i finanzieri del Gico di Lecce della Guardia di Finanza hanno intercettato e sequestrato circa venti chilogrammi di eroina.

Due le persone arrestate con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti: un brindisino di 43 anni e un cittadino bosniaco di 53.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo brindisino era alla guida di un’auto che precedeva un camion condotto dal cinquantaquattrenne di origini bosniache. I due mezzi sono stati fermati e sottoposti a controllo, consentendo ai militari di recuperare l’ingente quantitativo di droga.

Entrambi gli indagati sono stati trasferiti in carcere, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida fissata per venerdì davanti al gip Simone Orazio.

Le indagini proseguono per chiarire i rispettivi ruoli e la possibile destinazione del carico. Il sequestro viene considerato tra i più rilevanti mai eseguiti nella provincia di Brindisi.