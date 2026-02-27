L’iniziativa dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, insieme alla famiglia e al centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, per trasformare il dolore in un gesto di vita

«Recentemente abbiamo perso un nostro volontario, Mirko Conserva, vittima di un incidente stradale. Nel mese di febbraio ricorre il suo compleanno e, insieme alla famiglia, abbiamo deciso di ricordarlo con un gesto concreto». Con queste parole, cariche di commozione e gratitudine, Carmelo Guglielmi, presidente della sezione di Brindisi dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, annuncia la giornata di donazione sangue dedicata alla memoria del giovane brindisino scomparso il 15 settembre 2024 in via Caduti di via Fani.

La raccolta si svolgerà domani, dalle ore 8 alle 12, presso il centro trasfusionale dell’ospedale Antonio Perrino. Un appuntamento che va oltre la semplice iniziativa solidale: è un invito alla comunità a unirsi nel ricordo di Mirko, trasformando la sua assenza in un gesto capace di generare vita e speranza. Il titolo scelto per l’evento, «Una giornata dedicata al dono. Perché il suo ricordo possa diventare il domani di qualcun altro», racchiude il senso più profondo dell’iniziativa: fare del bene in nome di chi non c’è più, affinché la sua storia continui a lasciare un segno.

L’evento è organizzato in collaborazione con il centro trasfusionale della Asl Brindisi e con il supporto della dottoressa Maria Antonietta Miccoli, che ha accompagnato la famiglia e l’associazione nella costruzione di un momento di partecipazione collettiva. La donazione di sangue, gesto semplice ma essenziale, diventa così un modo per rendere omaggio alla generosità di Mirko e alla forza con cui i suoi cari stanno affrontando un dolore che ha segnato l’intera comunità.

Al termine della mattinata, alle ore 12, si terrà un momento commemorativo aperto a tutti in via Caduti di via Fani dove è avvenuta la tragedia: uno spazio di raccoglimento, parole e silenzio, per ricordare Mirko e ribadire il valore della solidarietà come risposta condivisa alla perdita. La stampa è invitata a partecipare.

L’associazione e la famiglia rivolgono un appello alla cittadinanza affinché partecipi numerosa, contribuendo con un gesto concreto a mantenere vivo il ricordo di un giovane che ha lasciato un’impronta profonda in chi lo ha conosciuto.