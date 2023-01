Dalle recenti indagini statistiche, che prendono in esame anche alcuni parametri di natura

economico-sociale di un determinato territorio e che solitamente si portano a conoscenza nelle

settimane di fine anno solare, è apparso a tutti evidente come ci sia un netto contrasto di valutazioni

in merito alla qualità dei servizi alberghieri e ricettivi proposti, davvero di notevole impatto, e non

solo nella fascia che va da Fasano-Savelletri ad Carovigno, con il dato non sempre adeguato e

corrispondente delle presenze ufficiali di turisti nel territorio pugliese in genere, e in particolare in

quello di Brindisi. Eppure, il nostro territorio ha una vastità di offerta nel campo della ricettività, dal

turismo di lusso al turismo di massa. “A prima vista – dichiara Vincenzo De Roma, neo presidente

provinciale di Asshotel Confesercenti, amministratore di vari hotels e presidente del Consorzio

albergatori di Carovigno – appare a tutti evidente che il motivo principale di tale situazione sia da

ascrivere al sommerso e alle strutture non propriamente aderenti alla normativa in vigore, come case-

vacanza, alcuni tipi di B&B, seconde case e così via, che di fatto farebbero abbassare la quota

generale di presenze ufficiali. Ma non è proprio così o non è solo così. Non si chiede che le case

vacanze, ad esempio, non vengano utilizzate. Anzi, tutt’altro. Sarebbe auspicabile che quelle in

regola, e qui ci dovrebbe essere anche un intervento del legislatore, continuino ad essere utilizzate,

ma che possano servire a favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistico-alberghiera, magari

intercettando gli smart worker o nomadi digitali. Creando, poi, anche fattive collaborazioni per

utilizzare al meglio le ZES, zone economiche speciali, con l’obiettivo sempre più pregante di

destagionalizzare l’offerta”.

Ma, oltre a questo aspetto, Asshotel Confesercenti individua altri due fattori determinanti per

incrementare l’economia di settore e allungare il periodo turistico: formazione e servizi a terra. “Per

incentivare il turista ad usufruire delle nostre bellezze naturali, storiche architettoniche, oltre che il

nostro mare e le nostre colline – dichiara ancora De Roma – è necessario creare i servizi a terra o

migliorare quelli esistenti, come ad esempio la viabilità interna. E poi bisogna fare costantemente

formazione per qualificare sempre più gli operatori. Corsi specialistici, master o altro di simile. Solo

così avremo le professionalità giuste e adeguate ai tempi, che rimangono nel nostro territorio, senza

andare altrove. Solo così sarà possibile dare lavoro continuo, soddisfare le esigenze e le aspettative

dei turisti, incrementare l’economia generale e permettere agli operatori di settore di essere da

sostentamento continuo alle loro famiglie, senza più essere lavoratori ad intermittenza”.