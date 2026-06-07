In risposta alla richiesta formale pervenuta in data odierna dai Consiglieri Comunali Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Giampaolo D’Onofrio e da parte del Consigliere Rachiero, relativa alle procedure di assunzione stagionale avviate da Teknoservice, il Presidente della Commissione Ambiente, Roberto Quarta, comunica quanto segue:

“Accolgo con sollecitudine la richiesta dei colleghi consiglieri. Sin dal momento del ricevimento dell’istanza, mi sono attivato per garantire un confronto tempestivo, chiaro e approfondito su una tematica così sensibile che tocca direttamente le aspettative lavorative di molti cittadini.

Per queste ragioni, ho provveduto a convocare d’urgenza la Commissione Ambiente per il giorno martedì 9 giugno 2026, alle ore 11:00, presso il Salone ‘Mario Marino Guadalupi’ di Palazzo di Città.

All’incontro sono stati invitati a partecipare il Sindaco di Brindisi, Dott. Giuseppe Marchionna, l’Assessore all’Ambiente, Dott.ssa Livia Antonucci, il Dirigente del settore Ambiente, Ing. Angela Bomba, e, con carattere di urgenza, il Direttore di Teknoservice, Dott. Pietro Piemontese.

La finalità di questa convocazione è unica e chiara: garantire una gestione trasparente del mandato ricevuto dai cittadini, assicurando che le procedure e i criteri selettivi adottati siano improntati alla massima regolarità e correttezza. La Commissione Ambiente, sotto la mia presidenza, continuerà a svolgere il proprio compito di controllo e garanzia con il massimo rigore, nel rispetto delle istituzioni e della cittadinanza”.

COMUNICATO STAMPA

Roberto Quarta

Presidente della Commissione