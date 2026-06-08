Apprendiamo dal comunicato del presidente della Commissione Ambiente, Roberto Quarta, della convocazione urgente della Commissione fissata per martedì 9 giugno per approfondire le procedure di assunzione stagionale avviate da Teknoservice, convocazione che, come si evince chiaramente dalla nota diffusa, nasce a seguito di una formale richiesta avanzata SOLO DA ALCUNI consiglieri comunali di opposizione.

Proprio questo elemento, tuttavia, merita una riflessione politica e una domanda pubblica che riteniamo legittima rivolgere all’opposizione cittadina, e in particolare al Partito Democratico.

Fa specie constatare che su un tema così delicato, legato al lavoro e alle aspettative occupazionali di tanti cittadini brindisini, l’opposizione si presenti divisa. Tra i promotori della richiesta, infatti, manca completamente il Partito Democratico. Una svista? Una scelta politica? Una diversa valutazione della vicenda?

Sarebbe opportuno che il PD spiegasse pubblicamente ai cittadini le ragioni della propria mancata adesione ad una richiesta che, almeno nelle intenzioni dichiarate, punta a fare chiarezza.

Noi di Fratelli d’Italia siamo convinti che Teknoservice abbia operato nel rispetto del capitolato e delle procedure previste. Siamo inoltre soddisfatti del fatto che numerosi nostri concittadini possano avere un’opportunità lavorativa, soprattutto in un momento in cui il tema dell’occupazione resta centrale per tante famiglie.

Proprio per questo riteniamo importante la Commissione di martedì: non condividiamo la cultura del sospetto, né vogliamo che si alimentino ombre o polemiche strumentali su una questione così delicata. Al contrario, crediamo che un confronto pubblico e trasparente possa essere utile a rassicurare tutti i cittadini e fugare qualsiasi dubbio.

Trasparenza, correttezza e meritocrazia continueranno a guidare il nostro operato, nella convinzione che il lavoro non debba mai diventare terreno di propaganda o divisione politica, ma occasione di chiarezza e responsabilità istituzionale.

Mario Borromeo

Capogruppo Fratelli d’Italia

Comune di Brindisi