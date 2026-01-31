L’Amministrazione Comunale di Fasano informa la cittadinanza che, nelle ultime ore, sta circolando con insistenza sulle piattaforme web e in diverse chat WhatsApp un’immagine raffigurante un presunto nuovo calendario della raccolta differenziata.

Si tratta di un documento falso, creato da ignoti con l’evidente intento di disorientare la popolazione e causare disagi nella gestione quotidiana dei rifiuti.

Il Comune di Fasano e la ditta Gial Plast, gestore del servizio di igiene urbana sul territorio, tengono a precisare quanto segue:

• Nessuna variazione: Il calendario della raccolta differenziata resta invariato in ogni sua parte.

• La smentita sul martedì: Il falso documento annuncia la sospensione di qualsiasi raccolta per la giornata di martedì. Tale notizia è palesemente falsa: il servizio verrà svolto regolarmente secondo le modalità vigenti.

• Mancata autorizzazione: Tale materiale non è mai stato né redatto, né autorizzato dagli uffici comunali o dalla ditta incaricata.

L’Amministrazione invita i cittadini a non dare seguito alle informazioni contenute nel file contraffatto e a non contribuire alla sua diffusione. Per consultare i calendari ufficiali e ricevere comunicazioni veritiere, si prega di fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali.

Ufficio Stampa

Città di Fasano