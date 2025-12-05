Un appuntamento dedicato alla visione e alle strategie per rilanciare il turismo cittadino. È l’incontro promosso da Attiva Brindisi, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 17, nella Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna.

L’iniziativa, dal titolo “Brindisi, turismo e futuro”, si propone di mettere a fuoco idee e proposte utili a definire una nuova traiettoria di sviluppo per il comparto turistico locale, settore considerato decisivo per la crescita economica e culturale del territorio.

A introdurre i lavori sarà l’avv. Diego Rachiero (Attiva Brindisi). La moderazione è affidata al giornalista Antonio Portolano.

Ricco il parterre dei relatori, rappresentativi di alcuni dei principali attori del sistema turistico e infrastrutturale pugliese:

Dott.ssa Emma Taveri, founder e CEO di Destination Makers

Dott. Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia

Prof. Avv. Francesco Mastro, presidente AdSPMAM

Avv. Alessandra Cursi, presidente STP Brindisi

Dott. Giuseppe Danese, presidente Confindustria Brindisi

Un confronto che intende offrire un contributo concreto alla costruzione di una strategia condivisa, capace di valorizzare le potenzialità della città e rafforzarne l’attrattività.

Per informazioni: 342 5436453 – 328 4744235 o info@attivabrindisi.it

