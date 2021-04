Nella giornata di ieri il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato Presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile il consigliere regionale brindisino Maurizio Bruno.

Il Comitato Regionale di Protezione Civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di Protezione Civile.

Si tratta di un riconoscimento importante per il consigliere Bruno ma anche per il territorio brindisino, dove da sempre è nata e si è sviluppata sempre più una cultura di Protezione Civile ad ogni livello, per la costruzione della quale da decenni operano sul territorio diverse organizzazioni di volontariato insieme, ovviamente, alle istituzioni e agli enti preposti.

“Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro al consigliere regionale Maurizio Bruno”, dichiara Giannicola D’Amico, presidente del Coordinamento Provinciale del volontariato di Protezione civile della provincia di Brindisi, organismo istituito dalla Regione Puglia da oltre un decennio che raggruppa le numerose organizzazioni di volontariato che operano sul territorio brindisino.

“Da sempre abbiamo operato in sinergia con il Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile – evidenzia D’Amico -. Un lavoro che negli anni scorsi ci ha permesso di confrontarci e discutere su programmi ma anche sulle diverse normative regionali che sono state, nel corso del tempo, migliorate e aggiornate e che hanno portato oggi ad un sistema regionale di Protezione civile pronto, efficace ed efficiente. Siamo certi – conclude D’Amico – che con il Presidente Maurizio Bruno questo lavoro di confronto continuerà, alla luce anche delle sue esperienze pregresse di presidente della Provincia e soprattutto di sindaco. I sindaci, infatti, sono le autorità locali di Protezione civile ovvero sono i primi responsabili del coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di eventi calamitosi e avversi”.

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile – Provincia di BRINDISI