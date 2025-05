Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella serata di ieri a San Pietro Vernotico, in via Taranto, per domare l’incendio di un’autovettura. Le fiamme, visibili a distanza e alimentate probabilmente dal carburante, hanno avvolto il mezzo parcheggiato nei pressi di un’abitazione.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori danni a cose o persone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso e le attività di competenza.

Restano da accertare le cause del rogo, su cui al momento non si esclude alcuna ipotesi.