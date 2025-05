Oramai è emergenza per il crescente numero di incendi notturni in città.

La situazione si fa sempre più preoccupante.

Intorno alle ore 3:00 della scorsa notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta per l’incendio di due autovetture in via Eduardo Dalbono, nel quartiere Sant’Elia.

Le fiamme hanno coinvolto anche la facciata dell’edificio accanto, dove i veicoli erano parcheggiati, provocando danni strutturali.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, per gli accertamenti di competenza, e i tecnici ENEL, a causa del danneggiamento di alcuni cavi elettrici.