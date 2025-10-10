L’anticipo domenicale di mezzogiorno della quinta giornata del campionato di Serie A2, vedrà opposte il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi, match visibile in diretta su RaiSport HD, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle ore 12:30.

La squadra campana torna al PalaDelMauro dopo due trasferte consecutive (sconfitta a Verona domenica e vittoria a Cremona nel turno infrasettimanale) alla ricerca del primo successo casalingo della stagione (blitz allo scadere dell’Urania Milano ad Avellino in occasione della seconda giornata). L’inizio di stagione della Valtur ha confermato le buone sensazioni alla vigilia, tre vittorie ottenute nei quattro incontri disputati, alla ricerca di continuità per tutti i quaranta minuti. L’ultima trasferta amara a Livorno è stata mitigata dal successo al fotofinish sull’altra squadra campana del campionato, la Givova Scafati, in un big match intenso ed equilibrato. La sfida del PalaDelMauro sarà un ulteriore test importante per un team che deve sempre fare i conti con l’indisponibilità del play americano Blake Francis e del lungo Andrea Mabor Dut Biar.

Grande ex della partita, Andrea Zerini, cinque stagioni consecutive dal 2011 al 2016 in biancoazzurro. Nella sua ultima annata, è stato capitano della Stella Del Sud, con cui, nel 2011/12, ha conquistato la Coppa Italia di A2 e la promozione in Serie A.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta biancoazzurro Giovanni Vildera: “L’inizio di stagione ha mostrato le nostre potenzialità e caratteristiche di forza, sta a noi adesso gestirle nel modo giusto e imparare a limare i dettagli nel corso dei quaranta minuti di gioco. Andiamo ad Avellino con umiltà e consapevolezza, hanno costruito una squadra ambiziosa piena di veterani che sanno come vincere i campionati. Ci attende un’atmosfera calda per una sfida da sempre sentita tra le due tifoserie. Sarà una motivazione in più per fare bene”.



Nel corso del precampionato Avellino e Brindisi si sono incontrate in due occasioni, dividendosi equamente la posta in palio al termine di sfide molto equilibrate. In finale del torneo di Penne, Memorial Fabrizio Di Flavio, Avellino ebbe la meglio con il punteggio di 90-83 (Chandler MVP); Brindisi si riscattò una settimana dopo nel Memorial Pentassuglia, in cui riuscì nel finale di gara ad imporsi per 91-89 (Copeland MVP).

La partita sarà trasmessa domenica 12 ottobre in diretta alle ore 12:30 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi