In occasione della imminente Festa del Papà, l’Avis Comunale di Brindisi, con il SIMT di Brindisi, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per DOMENICA 15 MARZO, dalle ore 8 alle 12 (ultimo emocromo), in piazza Della Vittoria, a Brindisi.

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre, pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Domenica 15 marzo, dalle 8 alle 12.

ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

I NOSTRI APPELLI

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

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Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV