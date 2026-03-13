March 13, 2026
Mar 13, 2026    Posted by    evidenza1, news

In occasione della imminente Festa del Papà, l’Avis Comunale di Brindisi, con il SIMT di Brindisi, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per DOMENICA 15 MARZO, dalle ore 8 alle 12 (ultimo emocromo), in piazza Della Vittoria, a Brindisi.

 

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE
Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre, pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

 

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE
Domenica 15 marzo, dalle 8 alle 12.
ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

 

I NOSTRI APPELLI
Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.
Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE
AVIS Comunale di Brindisi
Telefono: 3755282712 – 0831523232
Mail: brindisi.comunale@avis.it
Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV
Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

 

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV

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