È partito il cantiere per la mitigazione del rischio idraulico R4 del quartiere Musicisti.

In questa fase gli operai sono al lavoro per la creazione di una vasca profonda 8 metri su via Grottaglie. Lo scopo di questo bacino artificiale è accogliere le acque pluviali provenienti dal quartiere Musicisti per eliminare i residui inquinanti trascinati via dalle strade. All’interno della vasca saranno presenti delle idrovore che solleveranno le acque trattate e le immetteranno nel Canale Pendinelle presente a poche centinaia di metri. Da qui finiranno nel Canale Reale per poi prendere la strada del mare.

“L’avvio di questo cantiere – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – rappresenta l’atto conclusivo di un lungo percorso avviato in questi anni per superare definitivamente il fenomeno degli allagamenti del quartiere Musicisti. La difficoltà degli interventi è dovuta anche ai margini risicati delle pendenze che sono essenziali per il corretto convogliamento delle acque. Ma siamo giunti a un momento di svolta per un’area della Città che da decenni aspetta una soluzione definitiva ad un problema che quotidianamente porta i residenti a guardare il cielo con timore. Non posso nascondere la mia soddisfazione, ma ora bisogna accelerare perché, mai come in questo caso, ogni tassello si deve intersecarsi nel giusto modo.”

Il complesso progetto di ingegneria idraulica del valore di 3,7 milioni di euro, finanziato dal Ministero degli Interni con 3,3 milioni di euro, prevede un intervento sulle criticità strutturali che sono alla base degli allagamenti che interessano le vie Refice, Paisiello, Puccini, Mascagni, Bonifacio, Pisacane, Occhibianchi, Di Vagno e un tratto della strada vecchia per Grottaglie. La causa principale è stata individuata dai tecnici nel passaggio delle acque meteoriche nel tratto compreso tra l’attraverso ferroviario e il Canale Pendinelle. Le condutture esistenti, oltre ad avere una pendenza insufficiente, presentano una sezione inadeguata che impedisce il corretto deflusso delle acque. Saranno realizzate nuove condotte con pendenze maggiori e con una sezione più ampia. Le acque raccolte saranno convogliate nell’ampia vasca in fase di realizzazione prima di essere immesse nel Canale Pendinelle.

“I lavori appena partiti – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – sono il completamento degli interventi avviati su via Di Vagno. Per superare il rischio idraulico del quartiere Musicisti è stato necessario interloquire con diversi Enti e sviluppare una complessa progettazione di ingegneria idraulica. Stiamo seguendo da vicino i lavori in sinergia con l’Ufficio Tecnico.”

Comune di Francavilla Fontana