È stata presentata nei giorni scorsi alle Associazioni del territorio presso l’Auditorium dell’I.P.S.S. “MORVILLO FALCONE” di Brindisi, lo Sportello Autismo integrato provinciale “BLUE HEART”.

Lo Sportello che nasce come progetto pilota, si pone come obiettivo con l’aiuto di una equipe multidisciplinare (docenti, educatori, assistenti sociali e psicologi specializzati) di realizzare un servizio interistituzionale integrato di informazione, orientamento e consulenza per docenti, famiglie e caregiver.

Tanti sono gli obiettivi e le sfide che il nuovo Sportello si pone, come fra gli altri, quello della formazione di Animatori in grado di favorire e stimolare le relazioni sociali delle persone con disturbo dello spettro autistico e quello dell’Orientamento al lavoro.

L’Associazione “Coloriamo il Mondo” accoglie con favore il nascente Progetto auspicando che gli ambiziosi obiettivi presentati vengano concretamente raggiunti; in quest’ottica la nostra Associazione si rende disponibile ad una fattiva e costruttiva collaborazione nell’interesse di tutte le persone con disturbo dello spettro autistico.

All’Equipe multidisciplinare e a tutto il personale impegnato nello Sportello, gli Auguri di Buon Lavoro.

Coloriamo il Mondo

Associazione di Promozione sociale Autismo