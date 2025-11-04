Dopo le tappe di Napoli, Bologna e Milano, il Red Bull Turn It Up arriva al gran finale. L’appuntamento è per il 29 novembre al Lanificio di Roma, dalle 22:30, con l’ultima e più attesa sfida del format dedicato al mondo del clubbing e del deejaying.

Sul palco si sfideranno quattro crew tra le migliori d’Italia:

Unplugged (Napoli)

Pull Up (Reggio Emilia)

Blacksheep (Milano)

Back2Black (Brindisi), campioni in carica.

Il duo pugliese formato da Andrea Dell’Anno (DJ GAWS) e Gabriele Quaranta (DJ OMED) torna per difendere il titolo conquistato nel 2024 e tentare la doppietta storica. In palio, oltre al prestigio nazionale, anche l’accesso alla Continental Final, dove si sfideranno le crew più forti d’Europa.

Pochi minuti per stupire il pubblico — vero arbitro della serata — che con la propria energia sul dancefloor decreterà i vincitori del Red Bull Turn It Up 2025.

Da Mesagne e Brindisi a Roma, i Back2Black sono pronti a far tremare il Lanificio.

La Puglia è di nuovo pronta a far sentire il suo suono.