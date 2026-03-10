Si terrà il 12 marzo 2026 presso la sede di Brindisi della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, la seconda tappa della Benefit Competition, challenge nazionale promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per valorizzare le imprese che uniscono innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale.

Imprese e startup italiane, già costituite come società benefit o interessate ad adottare questa forma giuridica, hanno potuto partecipare alla call pubblica nazionale, presentando le proprie candidature.

Per la tappa di Brindisi, sono pervenute 78 candidature valutabili da realtà provenienti da tutto il Paese, confermando il forte interesse suscitato dall’iniziativa su scala nazionale. Il Comitato di Valutazione istituito presso il MIMIT ne ha preselezionate 10 che presenteranno le proprie iniziative di fronte ad una qualificata giuria territoriale. Le tre vincitrici della tappa brindisina saranno ammesse alla successiva fase finale, che si svolgerà a inizio 2027, a conclusione delle 5 tappe territoriali.

L’incontro si svolgerà secondo il programma allegato, dalle 9.30 alle 14.00 nella Sala Malcarne della sede di Via Bastioni Carlo V, 4 a Brindisi, e riunirà istituzioni, esperti e imprese per confrontarsi sul ruolo delle Società Benefit nello sviluppo economico e sociale del territorio, con un focus sull’evoluzione del modello e sulle opportunità per le imprese pugliesi.

Ulteriori informazioni sulla seconda tappa della Benefit Competition:

https://www.mimit.gov.it/it/eventi/benefit-competition-seconda-tappa-a-brindisi

Schede delle imprese finaliste:

https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/allegati/Scheda_Finalisti_II_tappa_BC.pdf

AGENDA DELL’EVENTO:

II TAPPA BENEFIT COMPETITION

Brindisi, 12 marzo 2026, ore 09.30 – 14.00

Camera di Commercio di Brindisi-Taranto – Via Bastioni Carlo V, 4, Brindisi

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

09.30 – 10.00 Accoglienza e welcome coffee

10.00 – 10.15 Avvio lavori e saluti istituzionali

– Vincenzo Cesareo, Presidente Camera di Commercio di Brindisi-Taranto

– Azzurra Marchesano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

10.15 – 11.15 Società Benefit: dati, vantaggi per le imprese, evoluzione del modello e la legge regionale pugliese.

Introduce e modera: Claudia Sanesi, Segretaria Generale Camera di Commercio di Brindisi-Taranto

– Tiziana Pompei, Vicesegretaria Generale e Direttrice Generale Sicamera

– Marco Morganti, Presidente Assobenefit

– Filomena D’Antini, Consigliera nazionale di parità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

– Giuseppe Pastore, Dirigente della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia

11.15 – 11.20 Presentazione della giuria territoriale (a cura di Claudia Sanesi)

– Maurizio Cotrona, Casa del made in Italy della Puglia, Basilicata e Molise

– Giuseppe Pastore, Dirigente della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia

– Marco Sponziello, Professore di Geografia Economico-Politica, Università del Salento

– Beatrice Lucarella, Presidente Comitato per l’Imprenditoria Femminile, CCIAA Brindisi-Taranto

– Barbara Branca, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

– Antonio Messeni Petruzzelli, Presidente Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

11.20 – 12.15 Pitch delle dieci imprese finaliste

12.15 – 12.45 Testimonianze di imprese e Q&A

– Vincenzo Cesareo, Ceo Comes Spa

– Filippo Capurso, impact manager Andriani Spa

12.45 – 13.00 Premiazione: proclamazione dei tre vincitori della seconda tappa

13.00 – 14.00 Light lunch di networking

Iscrizioni qui: https://shorturl.at/DmkBr