Giovedi 23 ottobre, alle ore 20.00 presso la100lab di San Michele Salentino, debutta Biscotti bigusto, monologo scritto e interpretato da Arianna Gambaccini, primo appuntamento della rassegna MORGANA, il festival teatrale promosso da Se Puede Cooperativa Sociale nell’ambito del bando FUTURA – La Puglia per la Parità.

Biscotti bigusto racconta, con intensità e ironia, il confine sottile tra vittima e carnefice, la pressione sociale del “perbenismo” e la violenza nascosta nei legami familiari e comunitari. Una storia che interroga il pubblico: quale parte di noi scegliamo di nutrire, quella luminosa o quella oscura?

Il progetto è stato selezionato dal festival Montagne Racconta 2024 e dal Laboratorio Permanente di Drammaturgia curato da Francesco Niccolini, con il sostegno di Cooperativa Teatro Crest. Luci a cura di Claudio De Robertis, consulenza costumi di Micaela Colella, produzione Papaya Entertainment e Crest.

L’ingresso è gratuito.
Info: 389 2339169

 

MORGANA è realizzato da Se Puede Cooperativa Sociale con il sostegno della Regione Puglia (Bando FUTURA – La Puglia per la Parità), in collaborazione con Teatro Menzatì e Collettivo FLUO, con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino, presso la100lab

