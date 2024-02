Ostuni ha brillato nel cuore di Milano, proponendo il proprio patrimonio culturale ed enogastronomico alla Bit alla presenza di giornalisti, architetti, creativi e potenziali investitori.

In mattinata si è tenuta la conferenza stampa “Valle d’Itria: in viaggio tra i borghi”.

Il Sindaco Angelo Pomes è intervenuto accanto al Sindaco di Alberobello e agli assessori del comune di Locorotondo, Cisternino, Ceglie Messapica e Martina Franca. A chiudere la conferenza l’assessore al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane.

In seratq, presso Palazzo Durini, la promozione della Città Bianca è proseguita con l’evento “Ostuni, un respiro dal mare alla Valle d’Itria”.

La serata ha alternato momenti istituzionali con un’introduzione del Sindaco Pomes, dell’assessore Maffei e dell’assessore regionale Lopane, momenti di spettacolo con il Gruppo folk Lastella e momenti di leggerezza con il Sindaco e l’assessore al turismo che si sono prestati ad un momento giocoso e conviviale con gli ospiti.

Queste le parole del Sindaco Pomes: “Sono orgoglioso di aver rappresentato Ostuni nel contesto internazionale della BIT Milano 2024.

Da anni un’istituzione nel settore turistico, la fiera di Milano e gli eventi collaterali sono l’occasione migliore per raccontare il proprio territorio e farsi riconoscere come “brand” oltre che come destinazione turistica.

Durante le conferenze istituzionali del mattino insieme ai comuni della Valle d’Itria abbiamo presentato alcune delle nostre eccellenze, il Parco delle Dune Costiere, il Museo delle Civiltà Preclassiche, la storica Cavalcata di Sant’oronzo, il bianco calce dei nostri vicoli e la bellezza dei nostri paesaggi attraversati da cammini.

In serata, ad un evento esclusivo tra sapori e suoni della nostra terra, abbiamo accolto investitori, operatori del settore, influencer, giornalisti e blogger incantati dalla nostra cultura.

Fare rete con i comuni limitrofi e ampliare il nostro network turistico, in un contesto regionale in continua crescita, è di fondamentale importanza e permette di migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e visitatori.

Ringrazio l’Assessore al Turismo Niki Maffei, mio compagno di viaggio, l’Assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il Direttore del Dipartimento Turismo Aldo Patruno e il Direttore di Pugliapromozione Luca Scandale.

Un ulteriore ringraziamento al Gal Alto Salento, Gruppo Folk La Stella, Casa Flash Art, Mimma Cavallo e tutti gli operatori ostunesi che hanno collaborato.”

Per l’Assessore Maffei: “Ieri è stata una giornata straordinaria dedicata alla promozione della nostra città. Nel pomeriggio, presso lo stand Puglia della Bit di Milano, abbiamo partecipato con entusiasmo alla conferenza stampa dal titolo “Valle d’Itria: in viaggio tra i borghi”.

La serata, invece, è stata dedicata a un’esperienza immersiva nel cuore di Milano, presso uno storico palazzo. In presenza di circa 100 persone tra cui i rappresentati dei GAL, istituzioni della Regione Puglia e del dipartimento turismo, giornalisti, blogger e potenziali investitori, abbiamo celebrato Ostuni e le sue tradizioni, omaggiando la nostra ricca cucina, i prelibati prodotti enogastronomici e le affascinanti espressioni culturali tramite musica e danze popolari.

Casa Flash art ci ha aperto le porte con grande calore, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente. In quest’ambiente, non sono mancati momenti goliardici, durante i quali abbiamo giocato e scherzato con i presenti, trasformando in pochi minuti un evento tra sconosciuti in una festa tra amici.

Ora attendiamo con impazienza di accogliere tutti a Ostuni, certi che l’entusiasmo e la positiva energia di ieri continueranno a trasformare questa esperienza in un’indimenticabile avventura di scoperta e connessione.”