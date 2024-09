Boom di visitatori ieri pomeriggio presso il sito di San Biagio. La Città di San Vito dei Normanni, pienamente coinvolta nella “Settimana dell’Appia”, aveva organizzato per il pomeriggio di giovedì 26 una serie di visite guidate gratuite presso il sito di San Biagio in località Jannuzzo, bene culturale entrato nel patrimonio mondiale Unesco. Le aveva proposte agli studenti delle scuole cittadine ed ovviamente alle loro famiglie e l’invito – stando ai numeri – è stato particolarmente gradito.

«Il consenso registrato dall’iniziativa ci dice che la chiesa rupestre di San Biagio e l’insediamento circostante sono davvero un unicum da valorizzare sempre di più – ha commentato il sindaco Silvana Errico -. Vanno ringraziate le guide che hanno profuso il massimo impegno per la riuscita dell’iniziativa. L’opinione è unanime – ha aggiunto -: quando si giunge a San Biagio il tempo si ferma e ciascuno riscopre qualcosa di unico e di personale. Da parte dell’Amministrazione comunale confermo l’impegno a continuare nella valorizzazione e nella tutela del sito e la risposta data dai visitatori dice che la strada intrapresa è quella più opportuna».