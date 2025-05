Ancora un incidente nella stazione ferroviaria di Brindisi, dove l’assenza di un ascensore continua a rappresentare un serio pericolo per i viaggiatori. Ieri sera, giovedì 1° maggio, un’anziana è caduta rovinosamente dalle scale nel tentativo di raggiungere l’uscita con i bagagli al seguito. La donna era appena scesa da un treno e, non avendo alternative per superare il dislivello tra i binari e l’uscita, ha affrontato la salita con difficoltà, finendo per perdere l’equilibrio.

A denunciare l’accaduto è Giuseppe Zippo, già rappresentante di associazioni dei consumatori e da anni attivo nella difesa dei diritti dei cittadini. “Lo scandalo della stazione ferroviaria di Brindisi – scrive Zippo – gente anziana costretta a salire le scale con i bagagli al seguito, senza che ci sia un ascensore, con il rischio concreto di cadere, come accaduto questa sera, con conseguenze anche gravi”.

L’episodio riaccende i riflettori su una carenza infrastrutturale più volte segnalata ma rimasta irrisolta, che non colpisce solo gli anziani, ma anche turisti, pendolari e persone con disabilità o difficoltà motorie.

La stazione di Brindisi, snodo fondamentale per il traffico ferroviario in Puglia, si conferma così un punto critico per la sicurezza e l’accessibilità dei passeggeri.

E nonostante un finanziamento di 15 milioni di euro ottenuto da RFI nell’ambito del PNRR oramai da quasi tre anni, nessun lavoro è mai stato avviato.