La nave tedesca Sea-Eye approderà a Brindisi venerdì pomeriggio (29 dicembre) con 106 migranti salvati il giorno di Santo Stefano. I migranti, tra cui 40 minori, tentavano di raggiungere l’Italia a bordo di due barconi quando sono stati intercettati dalla nave della ONG nella zona di ricerca e salvataggio maltese a sud di Lampedusa.

Tra i minori salvati ci sono due bambini di cinque e sei anni accompagnati dai genitori, un 13enne della Guinea e un 14enne del Mali che viaggiano da soli. Nessuno dei migranti si trova in una situazione medica critica, ma la Sea-Eye ha espresso rammarico per il fatto che così tante famiglie con bambini debbano intraprendere questa pericolosa via di fuga.

La prefettura di Brindisi coordinerà le operazioni di prima accoglienza presso la banchina antistante al capannone ex Montecatini, nel porto interno. Sul posto saranno presenti le forze dell’ordine e gli operatori del 118, della Croce Rossa e della Protezione Civile.

Si tratta del nono sbarco di migranti a Brindisi dall’inizio dell’anno.