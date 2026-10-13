E se per tre domeniche le strade e le piazze del centro diventassero luoghi da vivere, anziché soltanto da attraversare?

È questa l’idea alla base di “Brindisi CambiaPasso”, l’iniziativa promossa dal Comune di Brindisi per il 18 e 25 ottobre e l’8 novembre 2026, che sperimenterà una diversa fruizione del centro cittadino, attraverso la temporanea riduzione del traffico veicolare e un programma diffuso di attività.

L’obiettivo non è semplicemente chiudere alcune strade alle auto, ma cambiare il modo di percepire e utilizzare lo spazio pubblico: passeggiare, incontrarsi, giocare, partecipare ad attività culturali, vivere il commercio di prossimità e riscoprire i beni monumentali il rapporto tra la città e il mare.

Per tre domeniche il centro si trasformerà in un grande spazio di socialità, animato da spettacoli, musica, iniziative per tutte le età, attività commerciali e aperture culturali, tra cui l’accesso gratuito ai beni monumentali comunali interessati e le visite al Nuovo Teatro Verdi. Un’occasione per riscoprire il patrimonio della città all’interno di un’esperienza urbana più ampia, fatta di incontri, cultura e partecipazione.

La sperimentazione sarà accompagnata dal potenziamento dei collegamenti con il centro, anche attraverso il trasporto pubblico e la motobarca, e dalla promozione di servizi di mobilità condivisa, per incoraggiare alternative all’utilizzo dell’auto privata.

BrindisiCambiaPasso intende consentire ai cittadini di guardare alla città con occhi diversi, favorendo la possibilità di riappropriarsi degli spazi pubblici, di riscoprire il piacere di stare insieme e di immaginare una città più accessibile, accogliente e viva, sperimentando una diversa qualità della vita urbana.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione delle politiche urbane promosso dall’Amministrazione anche attraverso i progetti europei PARSMO, dedicato alla mobilità sostenibile e condivisa, e ADRINCLUSIVE, orientato all’accessibilità e al turismo inclusivo.

Brindisi CambiaPasso è soprattutto un esperimento collettivo: tre occasioni per scoprire cosa può diventare il centro quando le strade tornano a essere, prima di tutto, spazi per le persone.

Il programma dettagliato delle singole giornate sarà comunicato nei prossimi giorni.